Königlicher Besuch als Anerkennung für die Jugend

Die Gemeinschaftsschule Wangen im Allgäu hat den zweiten Platz im Mentor-Schüler-Wettbewerb 2023 gewonnen, und die Siegerehrung wurde von ihrer Majestät Königin Silvia von Schweden auf der Insel Mainau durchgeführt, einschließlich der Taufe der Mentor-Rose.

Im Palmenhaus der Insel Mainau brach unter den Schülerinnen und Schülern der GMS Wangen Jubel aus, als Bettina Gräfin Bernadotte, die Vorsitzende des Stiftungsvorstands der Mentor Stiftung Deutschland, die drei Gewinner des „Mentor Schüler Wettbewerbes 2023“ bekanntgab. Die Freude der jungen Menschen war noch größer, als ihre Majestät Königin Silvia von Schweden persönlich die Siegerurkunden im vollen Palmenhaus der Insel Mainau übergab und sie per Handschlag beglückwünschte.

Königin Silvia von Schweden, Gründerin und Vorsitzende von Mentor International, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Jugendliche zu stärken und zu motivieren. Mit ihrem Besuch bei der Deutschen Stiftung hat sie dieses Ziel mehr als erreicht.

Jürgen Lindner, der Schulleiter der Gemeinschaftsschule Wangen, sagte: „Ihre Anwesenheit hat diesen Tag zu etwas Besonderem gemacht und wird noch lange in unseren Herzen nachhallen.“ Seine Schule hat mit ihrem Beitrag „Cooles Ding“ am Wettbewerb teilgenommen und ist überglücklich, den zweiten Platz gewonnen zu haben. Den ersten Platz belegte die Sommertal Gemeinschaftsschule, den dritten Platz belegte die Herzog-Philipp-Verbandsschule Altshausen, der Stammsitz des Hauses Württemberg. Herzog Wilhelm von Württemberg nahm persönlich an der Veranstaltung teil.

Matthias Ehret, der Geschäftsführer der Stiftung, berichtete während der Preisverleihung: „Im Rahmen des Wettbewerbes haben sich junge Menschen der Mentor Kooperationsschulen Gedanken gemacht, was für sie ein gutes Vorbild ausmacht bzw. was sie von Mentoren erwarten und wünschen und dies kreativ umgesetzt.“

Bettina Gräfin Bernadotte, Vorstandsvorsitzende der Mentor Stiftung Deutschland, erklärte: „Die Mentor Stiftung Deutschland begleitet Heranwachsende, stärkt sie in ihrer Persönlichkeit und motiviert sie, sich konstruktiv mit der eigenen Zukunft auseinanderzusetzen.“