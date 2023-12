Klosenschießen-Sieger gekürt

Mit besinnlicher Stimmung und festlicher Vorfreude versammelte sich die Schützengilde zu ihrer jährlichen Weihnachtsfeier, die von einer Vielzahl begeisterter Teilnehmer besucht wurde. Die Feierlichkeit wurde durch die beeindruckenden musikalischen Beiträge von Rainer Fähndrich mit der Veeh Harfe sowie den zauberhaften Weihnachtsklängen, dargeboten von Robin Rothenhäusler am Saxophon und den besinnlichen Weisen von Verena Merk und Alexandra Rothenhäusler auf der Querflöte, untermalt. Im Zuge der festlichen Veranstaltung wurde eine Siegerehrung abgehalten, bei der zahlreiche Schützen für ihre außergewöhnlichen Leistungen und Erfolge gewürdigt wurden.

Unter den strahlenden Gewinnern wurden bemerkenswerte Leistungen erzielt: Tim Zeller freute sich über den Gewinn des Jugend-Wanderpokals mit einem beachtlichen 50,9 Teiler. Jungschütze Max Jocham erzielte den begehrten Wanderpokal (gestiftet von Reinwalda und Albert Wetzel) mit einem 134,4 Teiler. Auch Robin Rothenhäusler erreichte als Jugendlicher eine meisterhafte Leistung, er holte mit einem 17,5-Teiler den Wanderpokal (gestiftet von Josef Zanker) in der allgemeinen Klasse. Ein besonderes Highlight war die außerordentliche Leistung von Alexandra Böck, die den 125-Jahre Jubiläums Wanderpreis mit einer bemerkenswerten Abweichung von 0 Teiler zum geforderten 125 Teiler gewann. Winfried Merk landete einen guten Treffer und gewann den Wanderpokal Hl. Sebastian mit einem herausragenden 13,6 Teiler.

Thomas Greitmann erzielte mit der Luftpistole einen 12,0 Teiler und darf sich über den Adler-Wanderpokal freuen, während Carola Reischmann die Klosenscheibe (gestiftet von Ulrich Bodenmüller) mit 15,6 Teiler für sich beanspruchte. Beim traditionellen Klosenschießen erzielte Ulrich Bodenmüller mit einer Punktzahl von 73,8 Punkten in der Klasse „Luftgewehr traditionell“ den ersten Rang. Herbert Heumos gewann in der Klasse „Luftpistole traditionell“ das Klosenschießen mit 34,3 Punkten. Max Jocham erzielte beeindruckende 518,1 Punkte beim Klosenschießen in der Jugendkategorie. Das Klosenschießen der Klasse „Luftgewehr Auflage“ gewann Hubert Zodel mit 10,1 Punkten, während Peter Fischer bei den Luftpistolen Auflage mit 11,2 Punkten triumphierte. Das Er & Sie - Schießen haben Silvia Dentler und Stefan Jocham mit insgesamt 207 Punkten für sich entscheiden.

Siegerliste online unter www.sg-deuchelried.de zum Download.