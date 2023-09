KLJB–Jugendliche fahren nach „PraKau“

„Prakau“ — ein Kunstwort aus den beiden Städtenamen Prag und Krakau — war das Ziel einer Fahrt der Katholischen Landjugendbewegung der Diözese Rottenburg Stuttgart (KLJB). Rund 30 Jugendliche aus der gesamten Diözese machten sich Ende August 2023 auf den Weg nach Polen und Tschechien.

Organisiert wurde die Reise vom KLJB–Arbeitskreis „Unterwegs“ mit Benedict Braun (Dunningen), Dominik Hermanutz (Erisdorf), Matthias Prinz (Beuren), Anna Ruf (Erlenmoos) und Jennifer Bürk (Erolzheim). Ebenfalls mit dabei war Vorstandsmitglied Christoph Hornung aus Laubach. Finanziell gefördert wurde die Fahrt durch die Jugendstiftung „just“ der Diözese Rottenburg–Stuttgart.

Erstes Ziel war Krakau, wo eine Stadtführung und eine Besichtigung des Salzbergwerks Wieliczka auf dem Programm standen. Über neun Etagen bis in eine Tiefe von 327 Metern erstrecken sich Stollen mit über 245 Kilometern Länge, in denen einst Salz abgebaut wurde. In dieser eindrucksvollen Welt unter Tage gab es jede Menge zu bestaunen: von riesigen Kammern und in das Salz gehauenen Kapellen bis zu von den Bergmännern geschaffenen Salzskulpturen, unter anderem vom ehemaligen aus Krakau stammenden Papst Johannes Paul II. Für die Teilnehmenden sehr berührend war der Besuch von Schindlers Fabrik, in der der Fabrikant Oskar Schindler über 1000 Juden vor der Ermordung durch die Nazis rettete.

Ebenfalls auf den dunklen Spuren der deutschen Vergangenheit wandelten die KLJB–Jugendlichen in Auschwitz, der nächsten Station der Reise. Die Führung durch das ehemalige Konzentrationslager war eine Geschichtsstunde der besonderen Art jenseits aller Schulbücher. Die Brutalität und Dimension der dort verübten Verbrechen machte sprach– und fassungslos. Noch lange wirkte das Erlebte und Gesehene nach.

Für einen entspannenden Abschluss sorgte der Aufenthalt in Prag mit einer Führung durch das Škoda–Automobilwerk und einer interaktiven Stadt–Schnitzeljagd. Von der tschechischen Hauptstadt aus machten sich die KLJB´ler auf den Heimweg. Dort ging die achttägige Reise zu Ende, die allen Teilnehmenden dauerhaft in Erinnerung bleiben wird.

Die KLJB der Diözese Rottenburg–Stuttgart ist ein katholischer Verband für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im ländlichen Raum. Ziel der KLJB ist es, junge Menschen auf dem Land zu verbinden und sie in ihrer ehrenamtlichen Arbeit zu unterstützen. Allein in der Diözese Rottenburg–Stuttgart sind circa 3800 Mitglieder in etwa 118 Ortsgruppen zusammengeschlossen.