Kleine Helden 2023 ‐ klimafit in die Zukunft

Artenvielfalt schützt das Klima ‐ Abenteuerlust, Neugier, Forscherdrang ‐ Kinder werden sensibilisiert für Umwelt- und Klimaschutz.

Der Ev. Johanneskindergarten wurde bei dem Wettbewerb „Kleine HeldeN!“ der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg mit dem 1. Preis ausgezeichnet und hat dafür 1.000 Euro Preisgeld erhalten.

Nach Auffassung der Jury sind die kreativen Ansätze zur Verbesserung der Umweltleistung und zur Sensibilisierung der Kinder für den Umwelt- und Klimaschutz vorbildlich.

Mit viel Engagement haben Erzieherinnen und Kinder des Evangelischen Johanneskindergartens das nachhaltige Projekt „Artenvielfalt schützt das Klima“ im vergangenen Jahr umgesetzt und in der Konzeption verankert. Mit Naturexkursionen, der Gestaltung des naturnahen Gartens und vielfältigen Bildungsangeboten in allen Bildungsbereichen wurde das Thema intensiv bearbeitet. Besonders im naturwissenschaftlichen Bereich wurde geforscht, experimentiert und dokumentiert.

Die Kinder konnten die ersten Bewohner in dem neu gebauten Insektenhotel bestaunen und machten vielfältige Erfahrungen zum Thema Natur und Nachhaltigkeit.

Die BEKI zertifizierte Einrichtung achtet auf eine gesunde und nachhaltige Ernährung und legt Wert auf die Verwendung von regionalen und biologisch angebauten Produkten.

Unser langjähriger Kooperationspartner myonic der das Projekt nicht nur finanziell großzügig unterstützt hat, sondern auch immer mit innovativen Ideen für die Kinder da ist, hat den Kindergarten bei dem Projekt begleitet.

Wir danken den Sponsoren Fa. myonic, Elobau GmbH&Co. KG, Fa. Reich, Stiftung VR Gewinnsparen der Leutkircher Bank, Bambusfarm Leutkirch sowie der Fam. Miller-Weber Stiftung!

Das Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro wird in weitere nachhaltige Projekte zum Thema Klima und Umweltschutz in der Kindertagesstätte investiert.