Kleiderspenden der Kolpingfamilie Isny

Auch dieses Jahr war die Spenden Bereitschaft der Isnyer und Umland wieder groß. So konnte die Isnyer Kolpingfamilie mit der Internationalen Hilfsorganisation, Triumph des Herzens, aus der Schweiz vier Lkw mit je etwa 430 Paketen, gefüllt mit guter Kleidung aller Art, Bettwäsche, Hygiene Artikel, Spielwaren, Kinderwägen, Gehhilfen, Schulstühle und vieles mehr verladen.

Die Lastwagen aus Rumänien wurden beim Sammellager auf dem Hof der Familie Halder in Gründels von vielen freiwilligen Helfern beladen. Anschließend fuhr der Lkw nach Rumänien zurück in die verschiedenen sozialen Standorten in Rumänien. Caritas, Malteser, Rote Kreuz und Kirchen, dort werden die Spenden sortiert und verteilt. Benötigtes in die Ukraine weiter geschickt. Davon darf nichts verkauft werden. Sehr viele Spenden kamen vom Isnyer Kleiderstüble und diversen Basaren.

Die Kolpingsfamilie bedankt sich im Namen aller Empfänger für die Spenden sowie Geldspenden zur Deckung der Transportkosten und der Firma Drive in Isny für das spenden von leeren Kartons zum Verpacken. Der Dank gilt auch den den Freiwilligen Helfer und Helferinnen.

Mehr über die internationale Hilfsaktion kann man unter www.osteuropahilfe.ch erfahren