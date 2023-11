Kisslegger Turnerinnen starteten bei Schülerliga

Im Herbst stand die Schülerliga des Turngau Oberschwaben wieder auf dem Programm für die Kisslegger Turnerinnen. Hierbei starten die Turnerinnen in einer Mannschaft und absolvieren an drei Wettkampftagen einen Gerätevierkampf. Für Kißlegg ging eine D- und eine C-Offen Jugend an den Start.

Für die D-Jugendlichen war es der erste große Wettkampf außerhalb der eigenen Gemeinde. Durch die lange Corona-Pause hatte der Jahrgang 2012/2013 bisher noch keine Wettkämpfe auf Turngau-Ebene absolviert. Somit war es auch für die Trainerin Annika Gronmayer sehr schwer einzuschätzen, wie sich die Mädels im Vergleich zu den mehrmals wöchentlich trainierenden Vereinen schlagen werden. Die Nervosität beim ersten Wettkampftag Ende September in Reute war den jungen Turnerinnen Lenja Buchmann, Lotta Hartmannsberger, Luisa Hodrius, Lara Sigg und Nele Weiland deshalb auch anzumerken. Erstmals zeigten sie ihre Übungen am Schwebebalken, Reck, Boden und Sprung und landeten beim Tagesergebnis im Mittelfeld. Beim zweiten Wettkampftag in Tettnang konnten sie sich jedoch um mehr als fünf Punkte steigern. Am 11. November war dann der letzte Wettkampftag in Ailingen. Leider konnten hier, krankheitsbedingt, nur drei Turnerinnen antreten, was am Ende des Tages aber nichts am Gesamtergebnis änderte. Mit einer Gesamtplatzierung auf Platz 13 von 19 Mannschaften konnten die Mädels sehr zufrieden sein. Die C-Offen Jugend Turnerinnen starteten mit einer Mannschaft bestehend aus acht Turnerinnen. Hier bestand die Besonderheit, dass die Geräte innerhalb der Turnerinnen getauscht werden konnten, sodass alle die Möglichkeit hatten, an ihren besten Geräten zu starten. Die C-Offen ist eigentlich ab dem Jahrgang 2009 und älter Pflicht, bei den Kißleggerinnen starteten jedoch schon teilweise Turnerinnen aus dem Jahrgang 2010. Somit waren sie, im Vergleich zu anderen Mannschaften, die mit Abstand jüngsten in dieser Altersklasse. Josefina Arnold, Tamara Gronmayer, Lea Kant, Pauline Kuhn, Magdalena Motz, Mira Stützenberger, Lina Thieme und Nora Weber gaben aber auch an allen drei Wettkampftagen ihr Bestes und bewiesen, dass sie als Mannschaft funktionieren. In Ailingen wurden die Übungen sogar noch gesteigert, sodass neben Flick Flacks am Boden auch saubere Übungen mit Rad und Handstand Überschlag am Schwebebalken gezeigt werden konnten. Der 11. Platz war am Ende der Lohn.