Kißlegg

Zwei Ortstafeln in Kißlegg entwendet

Kißlegg / Lesedauer: 1 min

Bislang unbekannte Täter haben laut Polizeibericht am vergangenen Wochenende jeweils ein Ortsschild in der Le Pouliguen-Straßen und in der Sebastian-Kneipp-Straße in Kißlegg entwendet. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern nimmt der Polizeiposten Vogt unter Telefon 07529/971560 entgegen.

Veröffentlicht: 07.11.2023, 15:38 Von: sz