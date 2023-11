Gleich zwei Projekte sind am vergangenen Wochenende in Kißlegg an den Start gegangen ‐ und beide sollen die Gemeinschaft im Ort fördern: Zum einen das Projekt in der „Herrenstraße 7 ‐ Shop und Begegnung“ und zum anderen das Café Heimat als Teil des Projekts „Heimat Bärenweiler“. Das teilt der Verein Regionalentwicklung Württembergisches Allgäu (Rewa) mit, der für beide Projekte Fördertöpfe anzapfte.

Am Samstag öffnete die Herrenstraße 7 ihre Türen und verwandelte sich in einen Treffpunkt für Menschen jeden Alters und Herkunft. Das Projekt des Verkehrs- und Gewerbevereins in dem früheren Blumenladen soll Begegnungen, Innovation und soziales Miteinander fördern. Besucher können sich bei einer Tasse Kaffee lokale Produkte von Start-ups, Künstlern und Kreativen ansehen und kaufen.

Dieses einzigartige Konzept schafft nicht nur eine Plattform für lokale Unternehmer, sondern bietet auch einen Einblick in die Kißlegger Geschäftswelt, lobt der Verein Regionalentwicklung Württembergisches Allgäu.

Lokale Talente bekommen eine Chance

Die zentrale Lage im Herzen des Ortskerns trage positiv zur Dorfentwicklung bei. Dank erschwinglicher Mieten würden lokale Talente die Gelegenheit bekommen, ihre Produkte anzubieten. „Der Verkehrs- und Gewerbeverein Kißlegg hat mit diesem Projekt einen wichtigen Schritt unternommen, um die Gemeinschaft zu stärken und die lokale Wirtschaft zu fördern“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Das Projekt wurde durch das Förderprogramm „Regionalbudget“ gefördert, finanziert mit Mitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes in der Leader-Region Württembergisches Allgäu.

Ebenfalls am Samstag wurde das Café Heimat in Bärenweiler eröffnet. Das Café ist Teil eines Leader-Projekts, das durch Gelder aus dem gleichnamigen EU-Förderprogramm unterstützt wird. Das Café wird von der Familie Rübsam betrieben und serviert regionale Produkte.

Neben dem Café geht es um eine Senioren-WG

Der zweite Teil des Projekts sind zwei private Wohngemeinschaften für Senioren, in denen die Bewohner in einer familiären Atmosphäre selbstbestimmt und selbstverwaltet leben. „Dies fördert die gesellschaftliche Teilhabe und schafft ein friedliches und vorurteilsfreies Miteinander“, so der Verein Regionalentwicklung Württembergisches Allgäu. Die ersten beiden Bauabschnitte sind demnach nun abgeschlossen. Seit Juli sind die ersten Bewohner eingezogen und ab November sollen alle 16 Zimmer belegt sein.