Ist der am Mittwoch genehmigte neue Regionalplan das Ende für Ikowa? Nein, sagt der Vorsitzende des Zweckverbands für das interkommunale Gewerbegebiet Waltershofen (Ikowa), Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher. So schätzen Zweckverband und Regionalverband die Chancen für Ikowa ein.

Das Land hat den neuen Regionalplan am Mittwoch genehmigt, dabei allerdings vier geplante Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe herausgenommen, auch den beim Kißlegger Teilort Waltershofen. „Das ist heute nicht der Untergang von Ikowa, sondern wieder eine der in Baden–Württemberg mittlerweile leider üblichen Planungs– und Bürokratieschleifen“, kommentiert Krattenmacher am Mittwoch die Nachricht und ärgert sich über verlorene Planungszeit, Geld und Vertrauen.

Deshalb ist Ikowa nicht mehr im Regionalplan drin

Dass es mit einem Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe bei Kißlegg nicht ganz einfach werden würde, war indes nicht von der Hand zu weisen. Die Fläche „auf der grünen Wiese“ läuft dem Anbindegebot, einem Ziel des Landes, zuwider. Einen entsprechenden Zielabweichungsantrag hatte der Regionalverband daher mit eingereicht. Der wurde allerdings abgelehnt und Ikowa daher aus dem Regionalplan herausgenommen.

Zweckverbandsvorsitzender reagiert mit Unverständnis

„Das wirft uns zeitlich zurück und ist ein fatales Signal an Betriebe, die darauf warten, hier bei uns investieren zu können“, findet Ikowa–Vorsitzender Krattenmacher. Er fürchtet, dass Unternehmen, „die wir immer gebeten haben, zu warten“, nun abwandern, möglicherweise gar den Standort Deutschland verlassen. Dabei gehe es auch nicht um ein Kißlegger Gewerbegebiet. „Es geht um die Sicherstellung von Entwicklungsmöglichkeiten für Betriebe in Kißlegg, Wangen, Amtzell und Argenbühl.“ Das sind die am Projekt für das interkommunalen Gewerbegebiet beteiligten Kommunen.

Aufgeben will Krattenmacher das Projekt nahe der Autobahnauffahrt zur A96 nicht. „Wir haben einen genehmigten Flächennutzungsplan“, argumentiert er. Dass eine Abweichung vom Anbindegebot für Ikowa auf Ebene des Regionalplans nun abgelehnt wurde, „heißt nicht, dass das auch auf der Ebene darunter gilt“.

Genehmigter Flächennutzungsplan sieht Gewerbe vor

Ikowa sei in dem Flächennutzungsplan mit Landesgenehmigung vom 28. November 2012 enthalten. Es sei also bereits geprüft worden, ob Landesziele entgegenstünden. Auch der bisherige Regionalplan von 1996 sehe in unmittelbarer Nähe bereits einen Schwerpunkt für Gewerbe– und Industrie vor. „Auf dieser Grundlage und im Vertrauen auf die vom Land erteilte Genehmigung und mehrfacher Untersuchungen zur Verträglichkeit hat der Zweckverband das Gewerbegebiet seither entwickelt und rund fünf Millionen Euro investiert“, sagt Krattenmacher.

Ein Bebauungsplan sei mittlerweile soweit ausgearbeitet, dass er vorgestellt werden könne, allerdings habe man abwarten wollen, was genau im Regionalplan steht. Das Gebiet sollte zunächst auf regionaler Ebene über den Regionalplan gesichert werden. Diese Absicherungsidee kommt dabei wohl nicht von ungefähr. Die Entwicklung des interkommunalen Gewerbegebiets hat eine lange Vorgeschichte, zu der auch ein früherer, dann erfolgreich beklagter Bebauungsplan gehört.

Zweckverband muss Flächenbedarf nachweisen

Wie große Hoffnungen sich der Zweckverband wegen des bestehenden Flächennutzungsplans machen kann, bleibt indes offen. Das Regierungspräsidium Tübingen bestätigt auf Nachfrage zwar, dass dieser durch den neuen Regionalplan nicht tangiert werde. Das RP sagt aber auch: „Zu berücksichtigen ist aber, dass der Flächennutzungsplan lediglich die vorbereitende Bauleitplanung zum Gegenstand hat und daher keine rechtsverbindlichen Festsetzungen enthält.“

Das RP sieht den Gewerbeflächenbedarf in der Region Bodensee–Oberschwaben auch ohne die vier interkommunalen Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe gedeckt. Deshalb sei kein für eine Zielabweichung erforderlicher Härtefall gegeben gewesen. Das sieht man beim Regionalverband Bodensee–Oberschwaben anders.

Auch dort herrscht Unverständnis darüber, dass die Zielabweichung für die vier Schwerpunkte für Gewerbe und Industrie mit rund 120 Hektar Fläche abgelehnt wurde. Der Regionalverband hält die Standorte für notwendig, „um den Gewerbeflächenbedarf in der Region sicher zu stellen“. Welche Konsequenzen eine etwaige Unterdeckung nach sich zieht, lasse sich indes „heute noch nicht benennen“.

Regionalverband sieht Kommunen wieder am Zug

Allerdings schreibt auch der Regionalverband die gewerbliche Entwicklung auf den betreffenden Gebieten nicht endgültig ab. Er spricht davon, dass die Standorte nun auf die kommunale Ebene zurückverwiesen wurden — und beruft sich dabei auf Auskünfte des Regierungspräsidiums. Das RP, so Verbandsdirektor Wolfgang Heine, betone ausdrücklich, dass die negative Entscheidung zu den vier Zielabweichungsverfahren nicht das Aus bedeuten müsse, sondern eine künftige kommunale Gewerbeflächenentwicklung nicht grundsätzlich ausgeschlossen wird.

„Sollten die Kommunen also einen besonderen Flächenbedarf begründen können und planerisch wiederum auf diese Flächen zugreifen wollen, müsste gegebenenfalls erneut die Notwendigkeit eines Zielabweichungsverfahrens geprüft werden“, so Heine weiter. Je nach Ausgestaltung der geplanten Gebiete hinsichtlich Lage, Größe, und beabsichtigter Nutzung müssten die Tatbestandsmerkmale für eine Zielabweichung dann neu geprüft werden. „Hierfür wären“, so Heine in Berufung auf das RP, „andere Maßstäbe anzuwenden also für regional bedeutsame Gebiete im Regionalplan“.

Auf Nachfrage bestätigt das Regierungspräsidium, dass für Ikowa auf Grundlage einer Bauleitplanung erneut geprüft werden könnte, ob eine Zielabweichung möglich ist. „Andere Maßstäbe“, so schreibt ein RP–Sprecher, „würden hier insoweit gelten, als hinsichtlich des Gewerbeflächenbedarfs dann nicht mehr auf die gesamte Region Bodensee–Oberschwaben abzustellen ist“. Die Region umfasst die drei Landkreise Ravensburg und Sigmaringen und Bodenseekreis.

Allerdings knüpft das Regierungspräsidium die erneute Prüfung an eine Bedingung: Der Zweckverband muss einen entsprechenden Gewerbeflächenbedarf nachweisen. Und: „Ob eine künftige kommunale Bauleitplanung an Ort und Stelle möglich ist, hängt aber natürlich weiterhin davon ab, dass keine an bestehende Siedlungsstrukturen angebundenen Alternativstandorte verfügbar sind und die Planung in Einklang mit sonstigem Fachrecht steht.“

Zweckverband will auch andere Mittel prüfen

Der Ikowa–Zweckverband will es indes nicht damit bewenden lassen. Er hatte „auf Anraten des Landes und Regionalverbands“, so Krattenmacher, bislang selbst keinen Antrag auf Zielabweichung gestellt. Er erwarte Antworten, sagt der Ikowa–Vorsitzende, wie dieses Vorgehen zustande kam und wie es weitergehen soll.

Vor einer endgültigen Bewertung will der Zweckverband den Regionalplan nun sichten, die erforderlichen Gespräche führen und dann die weiteren Schritte mit der Zweckverbandsversammlung abstimmen. Krattenmacher schließt dabei auch den Rechtsweg nicht aus: „Wir werden auch andere Mittel prüfen und uns nicht nur auf politische Zusagen verlassen.“