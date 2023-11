Wie wird der Löwen im Kißlegger Ortskern künftig mit neuem Leben gefüllt? Die Gemeinde hat den denkmalgeschützten ehemaligen Gasthof bereits vor einigen Jahren gekauft und will ihn sanieren. Bislang war von einem künftigen Bürgerhaus die Rede ‐ jüngst tauchte nun auch der Begriff Seniorenzentrum für den Löwen auf. Was es damit auf sich hat.

Grundkonzept bleibt, Details werden angepasst

Grundsätzlich steht das Nutzungskonzept für den Löwen fest: Im Erdgeschoss soll der Gastraum als eine Art Bürgertreffpunkt erhalten bleiben, und Büroräume entstehen, etwa für die Nachbarschaftshilfe oder die neue Seniorenberatungsstelle. Im Obergeschoss soll sozialer Wohnraum entstehen. Was genau sich hinter letzterem verbirgt, dazu gibt es seitens der Verwaltung nun offenbar konkretere Überlegungen. Dort könnte künftig keine klassische Obdachlosen- oder Flüchtlingsunterkunft entstehen, sondern Wohnraum etwa für ältere, einsame Menschen.

Von einem „Bürgerhaus für die ältere Generation“ spricht Bürgermeister Dieter Krattenmacher auf Nachfrage, und kann sich an dem Ort der Begegnung zwar durchaus auch eine Mutter-Kind-Gruppe vorstellen, aber: Der Löwen, so wünscht sich der Bürgermeister, soll „ein zentraler Treffpunkt sein für Bürger ‐ vor allem für Menschen 60 plus.“ Dass die Senioren nun konzeptuell stärker hervortreten, hängt mit verschiedenem zusammen.

Bürgermeister sieht Bedarf bei älteren Kißleggern

Zum einen ist es laut Bauamtsleiter Manfred Rommel, der das Löwen-Projekt leitet, nun konkreter absehbar, was baulich auf die Gemeinde zukommt. Damit sind die Feinplanung der Sanierung und das künftige Nutzungskonzept aufeinander abzustimmen. Zum anderen, so erläutert Krattenmacher, sieht die Gemeinde bei älteren Bürgern künftig verstärkt Bedarf ‐ und Potenzial.

„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es Menschen in unserer Gemeinde gibt, bei denen es im Alter nicht mehr gut funktioniert ‐ und es werden nach unserer Beobachtung mehr“, sagt Krattenmacher. Das seien auch Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet und etwa in Vereinen Teil der Gesellschaft gewesen seien, die im Alter aber zu verelenden drohten ‐ finanziell, aber auch sozial, weil sie einsam und eigentlich auf Unterstützung angewiesen seien. Entsprechend sieht er die Idee in der Tradition der einstigen Arbeit der Kißlegger Spitäler Heilig Geist, heute Haus der Pflege Ulrichspark, und Bärenweiler.

Bedürftige auffangen und Engagement nutzen

Die heute 50- bis 60-Jährigen würden in zehn bis 15 Jahren grob die Hälfte der Bevölkerung stellen, wirft Krattenmacher einen Blick in die demografische Entwicklung. Das sei auch die Bevölkerungsgruppe mit der höchsten Bereitschaft, sich ehrenamtlich einzubringen. Deshalb soll der Löwen nicht nur Senioren wohnlich und mit Angeboten der Nachbarschaftshilfe auffangen, sondern auch Möglichkeiten eröffnen, sich einzubringen ‐ als Hausmeister, in der Gartenpflege, bei einer Ortsführung ‐ „oder etwas anderem sinnvollen“, so Krattenmacher.

Beschlossen ist dabei noch nichts. Das Thema Löwen wird in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend mit verschiedenen Aspekten behandelt. Dann will die Verwaltung den Gemeinderat detailliert informieren und in den Austausch gehen. Architekt Wolff Stottele vom Büro EUS Architekten aus Ravensburg wird die aktuelle Planung vorstellen, die dem eingereichten Bauantrag zugrunde liegt. Die Gemeinde legt dabei nun offenbar einen Schwerpunkt auf nachhaltiges Bauen im Denkmalschutz. Für weitere Fördergelder ist sie daher auch mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz im Gespräch.

Ein Arbeitskreis soll sich dem Nutzungskonzept widmen

Der Verwaltung schwebt zudem eine Art Begleitarbeitskreis vor, der sich der Frage annimmt, welche Aufgabe der Löwen künftig einmal haben soll, wie und von wem er also genutzt ‐ und langfristig betrachtet, wie der auf bürgerschaftlichem Engagement basierend betrieben ‐ wird. Auch wer dort vertreten sein wird, steht noch nicht fest. Wichtig sei ihm, so Krattenmacher, dass bisherige ehrenamtliche Strukturen berücksichtigt werden. Den Kißlegger Verein Bürger für Bürger sieht er daher etwa in dem Arbeitskreis vertreten.

Darum geht es in der Ratssitzung am Mittwoch außerdem

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 8. November, ab 17 Uhr im Neuen Schloss geht es neben dem Löwen zudem um die Zukunft des Strandbads Obersee, einen Solarpark im Bereich Groppenmoos, den Abbruch des Gebäudeteils Dr.-Franz-Reich-Str. 11, die südliche Ortsumfahrung (Südspange), eine Erweiterung der bestehenden Biogasanlage in Rahmhaus, diverse Baugesuche sowie der Rechnungsabschluss 2022 für die Wasserversorgung Kißlegg, Informationen zu den Kommunalwahlen 2024 und Straßensanierungen. Anfragen aus der Bürgerschaft sind gegen 19.30 Uhr vorgesehen.