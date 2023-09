Gegen den Bau mehrerer Windkraftanlagen in den Wäldern nördlich und südlich der Straße Richtung Oberrot bei Kißlegg regt sich Widerstand. Anwohner halten den Wald für keinen geeigneten Standort. Sie verweisen auf Natur– und Landschaftsschutz. Um auf sich und ihre Sichtweise aufmerksam zu machen, haben einige von ihnen nun ein übermannshohes Windradmodell gebaut. Zum einberufenen Pressetermin erschienen überraschend viele Interessierte.

Damit hatten auch Armin Kohler und Herbert Krug nicht gerechnet. Zu ihrem Pressetermin mit der „Schwäbischen Zeitung“ über das bei Hunau aufgestellte Windradmodell, zu dem sie auch ein paar „betroffene Bürger“ hinzuziehen wollten, kamen an die 60 Menschen, gruppierten sich auf der Wiese um den Anhänger mit dem Windradmodell — und machten deutlich: zu diesem Thema gibt es Diskussionsbedarf und mehr als eine Frage.

Modell soll Größe der Windkraftanlagen veranschaulichen

Herbert Krug ist Ökolandwirt aus Haslach und hat ein Pflegegebiet, eine Feuchtwiese in einem ehemaligen Torfstichgebiet, im Wald beim Projektgebiet für die Windkraftanlagen. Er initiierte den Bau des Windradmodells. „Viele können sich nicht vorstellen, wie hoch das ist“, glaubt er. Das Modell könne das veranschaulichen. Und Krug hat eine klare Haltung zu den Windkraftplänen an diesem Standort: „Die passen einfach nicht da rein.“

Mit dieser Auffassung scheint er nicht alleine zu sein. Kohler und Krug sprechen von einer losen Arbeitsgruppe von 15 bis 20 Leuten, die die Windräder dort ablehnen. Die Gruppe ging dann auch auf Armin Kohler zu. Der Waltershofener ist eine tragende Säule im Netzwerk Naturschutz Allgäu–Oberschwaben, ein Zusammenschluss verschiedener Bürgerinitiativen gegen unterschiedliche Vorhaben im Bereich erneuerbarer Energien in der Region.

Gesamthöhe der geplanten Windräder liegt bei 285 Metern

Beim Bau des Windradmodells im Maßstab 1:87, dem der H0–Modelleisenbahn, legten Krug und Nachbarn Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe von 199 Metern zu Grunde, wie sie die Firma Uhl Windkraft in Kißlegg vorsieht. Die Gesamthöhe mit Rotor beläuft sich auf 285 Meter. So kommen die Modellbauer auf eine Höhe von 3,28 Meter vom Boden bis zur Rotorspitze. Dazu bastelten und stellten sie Wohnhäuser, Bäume und den Kirchturm von St. Gallus und Ulrich, „um die Größenverhältnisse dazustellen“, wie sie sagen.

Der Vergleich ist eindrücklich, wenn auch nicht ganz realistisch. Denn selbstredend stehen Häuser und Kirchturm in der Realität nicht direkt unter Windrädern. Doch selbst, wer sich das Windrad im Wald und mit entsprechendem Abstand zu Wohnhäusern vorstellt, ahnt seine überragende Größe. Um die Höhe sichtbar zu machen, kündigte Kohler zudem für Samstagmorgen, 16. September, einen rund halbstündigen Überflug des Geländes mit einem Flugzeug mit 285–Meter–Banner an. Zuvor fliegt es über das Gebiets des Windkraftprojekts im Altdorfer Wald. Ideengeber für den Flug ist Werner Haller, der auch die Internetseite www.285m.de betreibt.

Modellbauer sorgt sich um den Moorschutz

Wer Krug an diesem Nachmittag auf der Wiese bei Hunau zuhört, bekommt zwei Probleme zu hören, die er mit den geplanten Windrädern hat. Die Hauptargumentation betrifft die Landschaft dort. „Da, wo die Windräder hin sollen, das ist am Rand von einem Moor — und Moore wollen wir doch eigentlich schützen“, sagt er und verweist zudem auf den Flächenverbrauch für Fundament, Zuwegung und Stellplatz der Windräder im Wald.

Es gehe, ergänzt Kohler, um die grundsätzliche Frage: „Was ist der richtige Standort?“ Mit dem Projekt in Kißlegg sehen Kohler und Krug 42 Schutzgebiete rund um Wasser und Moore sowie Biotope betroffen. „Das sind extrem viele Biotope und Schutzgebiete, das findet man sonst fast nirgendwo“, sagt Kohler. Tangiert sehen sie auch den Generalwildweg, der durch das betroffene Gebiet führe. Für sie spricht das gegen den Standort. Sie fürchten den Einfluss der Windkraftanlagen auf diesen „naturnahen natürlichen Lebensraum“.

Betroffenem fehlt offene Diskussion

Das andere Thema, dass Krug an diesem Nachmittag vor der Runde der Interessenten öffentlich anschneidet, hat mit der Transparenz des Projekts zu tun. Ihn störe, „dass ein Geheimnis darum gemacht wird, wo sie stehen sollen“. Auch in der sich an Krug und Kohlers improvisierte Ansprache anschließende kurze Diskussionsrunde zeigte sich: Manchem fehlen Diskussion und das Einbezogenwerden.

Dabei hatte sich das Windkraftunternehmen Uhl vergleichsweise früh öffentlich zu seinen Plänen geäußert und das Vorhaben Anfang des Jahres in einer Gemeinderatssitzung öffentlich vorgestellt. Im Juli gab es dann eine nicht öffentliche Informationsveranstaltung für geladene Anwohner. Die dort gezeigte Präsentation hat das Unternehmen auf seiner Homepage veröffentlicht. Dort ist zu lesen, dass die genaue Anzahl der Windräder und deren Standorte festzulegen, erst nach der Naturschutzuntersuchung, die noch bis zum Herbst läuft, möglich sei. Bislang ist von zwei bis drei Windkraftanlagen die Rede.

Uhl Windkraft plant weitere Informationsveranstaltung

Uhl Windkraft hat seinen Firmensitz in Ellwangen und in Bayern und Baden–Württemberg schon einige Projekte in der Entwicklung und bereits umgesetzt — etwa den Windpark bei Bad Saulgau. Dort haben die Windräder eine Nabenhöhe von 149 Metern. Das Unternehmen will eigenen Angaben nach im kommenden Jahr das Genehmigungsverfahren nach dem Bundes–Immissionsschutzgesetz durchlaufen. Einen entsprechenden Antrag plant Uhl Ende dieses, Anfang kommenden Jahres zu stellen. Vorher soll es, so teilt das Unternehmen auf Nachfrage mit, eine öffentliche Informationsveranstaltung geben. Allerdings erst dann, wenn sich sich die Firma bei Anzahl und Standorten festgelegt habe, und damit zum Beispiel Aussagen zu Abständen zu Wohnbebauung konkret möglich seien.

Windkraftdiskussion auf der grünen Wiese

Auf der Wiese beim Modellwindrad meldeten sich in mittlerweile strömendem Regen übrigens auch Menschen zu Wort, die auf eine notwendige Energiewende hinwiesen, und von den Gegnern des Standortes wissen wollten, welche alternativen Standorte sie denn vorzuschlagen hätten. Die Mehrheit der Wortmeldungen zeigte sich indes kritisch eingestellt, wenn nicht zur Windkraft allgemein, dann zumindest zum Kißlegger Projekt. Windradmodellbauer Herbert Krug zieht aus der Aktion ein zufriedenes Fazit: „Ich habe mein Ziel erreicht, dass diskutiert wird in Kißlegg.“