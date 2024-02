Kißlegg

Vollbrand auf der A 96

Kißlegg / Lesedauer: 1 min

Zum Vollbrand eines Pkw kam es am Sonntag auf der A 96 in den frühen Morgenstunden. (Foto: Stefan Puchner/dpa )

Zum Vollbrand eines Pkw kam es am Sonntag auf der A 96 in den frühen Morgenstunden. Die Autobahn musste in eine Fahrtrichtung für eine Stunde komplett gesperrt werden.