Verletzte Frau leistet Widerstand gegen Polizisten

Wegen einer verletzten und offensichtlich unterkühlten Frau sind Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg am Donnerstagabend in die Emmelhofer Straße in Kißlegg gerufen worden. Als die Frau, die sich laut Polizeibericht in einem psychischen Ausnahmezustand befand, die Beamten auf das Polizeirevier begleiten sollte, leistete sie Widerstand und versuchte diese zu schlagen und zu treten. Am Streifenwagen riss die 47-Jährige den Heckscheibenwischer ab. Sie wurde in eine Fachklinik gebracht und muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.