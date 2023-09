Vandale beschädigt Mercedes

Rund 2000 Euro Sachschaden hat ein Vandale zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag an einem Mercedes angerichtet, der auf dem Parkplatz einer Brauerei in der Straße Dürre“ abgestellt war. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte schlug mit einem unbekannten Gegenstand mehrmals gegen den Wagen, sodass an diesem mehrere Beulen entstanden. Personen, die zwischen 12.30 Uhr und 10 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07522/9840 an das Polizeirevier Wangen zu wenden.