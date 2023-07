Unter Drogen am Steuer erwischt

Unter Drogeneinfluss am Steuer ist ein junger Mann gesessen, als ihn die Polizei am Samstag kontrollierte.

Als die Polizeistreife in der Nacht zum Samstag kurz nach Mitternacht in der Hauptstraße in Kißlegg einen Kia anhielt, ergaben sich für die Beamten des Polizeireviers Leutkirch mehrere Anhaltspunkte, dass der 24–jährige Fahrzeuglenker unter Drogeneinfluss stand. Dies wurde durch ein auf dem Polizeirevier durchgeführten Schnelltest bestätigt, welcher gleich drei unterschiedliche Arten von illegalen Drogen bei dem jungen Mann detektierte.

Wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Die Weiterfahrt wurde bis zur Ausnüchterung untersagt und der Fahrzeugschlüssel zunächst einbehalten.