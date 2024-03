Unfall bei Tankstelle in Kißlegg

6000 Euro Sachschaden ist laut Polizeibericht bei einem Verkehrsunfall entstanden, welcher sich am Dienstag gegen 14.40 Uhr in der Raiffeisenstraße auf Höhe der dortigen Tankstelle ereignet hat. Ein 61-Jähriger verließ mit seinem Fiat das Tankstellengelände und wollte nach links in die Raiffeisenstraße einbiegen, als er einen herannahenden 24-jährigen Audi-Fahrer übersah. Trotz eines Ausweichmanövers des Audi-Fahrers konnte dieser den Zusammenstoß nicht verhindern. Es wurde niemand verletzt und beide Fahrer konnten ihre Fahrt anschließend fortsetzen.