Unbekannter versucht Baustellencontainer aufzubrechen

Am vergangenen Wochenende hat ein bislang unbekannter Täter versucht, einen Baustellencontainer in der Bahnhofstraße/Ecke Parkstraße aufzubrechen, teilt die Polizei mit. Der Unbekannte machte sich mit einem Hebelwerkzeug an der Tür zu schaffen und beschädigte diese dabei erheblich. Ohne in das Innere des Containers zu gelangen, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab. Der Sachschaden wird auf knapp 1000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07529/971560 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.