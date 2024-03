Unbekannter besprüht Infotafel

Ein Sprayer hat am Montag kurz vor 6 Uhr eine Infotafel der Gemeinde Kißlegg in der Fürst-Maximilian-Straße mit schwarzer Sprühfarbe verunstaltet. Als Zeugen auf den Unbekannten aufmerksam wurden, flüchtete dieser, teilt die Polizei mit. Er soll etwa 180 Zentimeter groß und 18 bis 25 Jahre alt sein. Zur Tatzeit war er dunkel bekleidet, hatte weiße Schuhe an und mutmaßlich einen roten Hoodie unter der Jacke, dessen Kapuze er übergezogen hatte. Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt der Polizeiposten Vogt unter Telefon 07529/971560 entgegen.