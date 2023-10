Unbekannter beschädigt Auto in Kißlegg

Die Polizei in Kißlegg sucht einen Unfallflüchtigen.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Freitagvormittag, vermutlich zwischen 9.30 und 10.30 Uhr, in der Schloßstraße in Kißlegg an einem geparkten grauen Škoda Oktavia einen Schaden an der linken Vorderseite verursacht.

Anschließend entfernte die Person sich vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von circa 6000 Euro zu kümmern.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum möglichen Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07563/90990 bei der Verkehrspolizei Kißlegg zu melden.