Überholmanöver führt zu Unfall

Zeugen sucht die Verkehrspolizei Kißlegg zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 13.30 Uhr auf der A 96 ereignet hat. Eine 61–jährige Audi–Fahrerin war laut Polizeibericht zwischen den Anschlussstellen Leutkirch–West und Aichstetten unterwegs, als sie von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker überholt wurde. Dieser scherte so knapp vor der 61–Jährigen ein, dass diese nach rechts auf den Pannenstreifen auswich und in die dortige Leitplanke prallte. An ihrem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Der Unbekannte fuhr weiter in Richtung München. Zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen war es nicht gekommen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den dunklen Pkw des Unbekannten geben können, mögen sich unter der Telefonnummer 07563/90990 melden.