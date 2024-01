Tempomessung auf der A96: 42 Führerscheine werden einkassiert

Bei Regen darf auf der A96 zwischen Wangen und Leutkirch maximal 80 gefahren werden. Viele Autofahrer sind bei solch widrigen Witterungsverhältnissen dennoch zu schnell, wie die jüngste Geschwindigkeitsmessung der Polizei ergab. Die spricht einmal mehr von einem „ernüchternden Ergebnis“.

Am Donnerstag maßen Beamte der Verkehrsdienst-Außenstelle Kißlegg zwischen 9.45 und 12.15 Uhr, das Tempo von 855 Fahrzeugen. In diesen zweieinhalb Stunden waren 222 Autofahrer zu schnell unterwegs, was einer Quote von rund einem Viertel entspricht.

Zwei unrühmliche Spitzenreiter

42 von ihnen so rasant unterwegs, dass auf sie neben einem empfindlichen Bußgeld auch Punkte in Flensburg und Fahrverbote zukommen dürften. Zwei unrühmliche Spitzenreiter, die mit 167 beziehungsweise 164 Kilometer pro Stunde unterwegs waren, müssen mit einem Bußgeld von rund 700 Euro, zwei Punkten und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen, so die Polizei.

Mitte November hatten die Beamten auf der Strecke zuletzt bei Regen das Tempo kontrolliert. Damals kam man auf eine ähnliche Quote von Verstößen.