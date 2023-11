Der Kißlegger Schlosspark bekommt ein neues Gesicht. Die Gemeinde lässt den für das Erscheinungsbild des Kernorts charakteristische Park überarbeiten. Während die Planungen dafür schon seit Jahren laufen, wird es in diesen Tagen konkret: In einem ersten Schritt werden nun Bäume gefällt. So geht es weiter.

Im Laufe der Woche, so war es angekündigt, wird die Firma Müller, Landschaftsgartenbau, aus Weingarten mit der Schlossparksanierung beginnen. Am Dienstag war von Baumfällarbeiten noch nichts zu sehen, lediglich die an verschieden Stellen im Park eingeschlagenen Holzpfosten kündigten Veränderungen an. An ihrer Stelle werden laut Plan noch in diesem Jahr 58 neue Bäume gepflanzt. 22 weitere sollen im Herbst 2024 folgen. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde zehn große Bäume in den Park versetzt. Sie wichen an anderer Stelle im Ort für einen geplanten Edeka-Neubau.

Welche Bäume im Park gefällt werden

Zunächst werden nun bereits abgestorbene Bäume oder Bäume mit schlechter Vitalität und geringer Lebenserwartung gefällt beziehungsweise zurück geschnitten, teilt die Gemeinde mit. Hauptsächlich betrifft das Eschen, die vom Eschentriebsterben oder anderen Pilzkrankheiten bedroht sind. Aber auch junge Bäume, die pilzanfällige Schäden aufweisen, oder sehr alte Bäume ‐ etwa der mit einer großen Höhle näher an der Bahnhofsseite des Parks gelegen ‐ wird weichen müssen.

Auch die beiden Bäume links im Bild werden aus dem Schlosspark verschwinden. (Foto: Paulina Stumm )

„Leider sind da auch einige stattliche Bäume dabei, die aber eine Gefahr für die Fußgänger und Radfahrer bedeuten können, gerade bei stürmischem Wetter. Einige dieser Bäume sollen noch einige Zeit als Torso, also nur der Stamm, erhalten bleiben, damit Spechte und andere Tiere noch was davon haben“, erläutert Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher.

Darauf wurde bei der Auswahl neuer Bäume geachtet

Bei der Auswahl der neuen Bäume wurde darauf geachtet, dass die Bäume mit sich ändernden klimatischen Bedingungen besser zurechtkommen. So soll der Schlosspark widerstandsfähiger gegenüber dem Klimawandel werden.

Die Holzpflöcke im Schlosspark in Kißlegg zeigen an, wo neue Bäume gepflanzt werden. (Foto: Paulina Stumm )

Kißleggs Biotopverbundmanager Christoph Mozer freut sich auf einen neuen Baum besonders: Die Atlas-Zeder, die in ausreichendem Abstand auf der Wiese beim Mini-Fußballfeld, gepflanzt, und einmal ein stattlicher Baum mit ausladenden Ästen werden soll. Ebenfalls neu gepflanzt wird laut Verwaltung eine Vielzahl an Sträuchern, die vor allem die Parkaußenränder ausformen und ergänzen sollen.

Solange sollen die Vegetationsarbeiten dauern

Für die nun gestarteten Vegetationsarbeiten sind je nach Witterung etwa vier bis sechs Wochen veranschlagt. Vorgegangen wird in Teilabschnitten, deren jeweiligen Bereiche dann großräumig abgesperrt. Die Verwaltung bittet darum diese Flächen nicht zu betreten, da dort ein hohes Risiko besteht, von umfallenden Bäumen oder Ästen getroffen zu werden.

Zur Sanierung des Schlossparks gehören im weiteren Verlauf auch andere Maßnahmen, etwa die Revitalisierung der beiden Weiher und bessere Zugänge zu den Wasserflächen für Parkbesucher. Auch die Wegeführung soll, insbesondere mit Blick auf den Radverkehr, überarbeitet und die Parkplätze entlang der Schlossstraße neu angelegt werden.

Das soll die Schlossparksanierung kosten

Die Umgestaltung des Schlossparks ist mit einem Gesamtvolumen von 825.000 Euro im Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ aufgenommen. Die Gemeinde rechnet mit 750.000 Euro Fördergeldern aus dem Programm und muss dafür einen Eigenanteil von zehn Prozent, 75.000 Euro, bereitstellen. Ein Zuwendungsbescheid liegt seit September 2022 für alle Handlungsfelder vor.

Die Parkplätze entlang der Schlossstraße sollen später neu angelegt werden. Die Fläche im Vordergrund soll als Aufenthaltsbereich anders gestaltet werden. (Foto: Paulina Stumm )

Bürgermeister Krattenmacher geht entsprechend nicht davon aus, dass der gekippte Klima- und Transformationsfonds des Bundes und der aktuell gesperrte Bundeshaushalt die Schlossparksanierung betrifft. Die Haushaltssperre betreffe seiner Information nach nur Neumaßnahmen.

Wie es um weitere Themenbereiche steht

Der Technische Ausschuss befasst sich am kommenden Mittwoch, 29. November, mit der Ausschreibungsplanung für die weitere Schlossparksanierung (Handlungsfelder Mobilität sowie Wasserflächen und Biotope). Die Detailpläne sollen am Sitzungstag im Schlosspark vorgestellt und erörtert werden. Treffpunkt ist um 17 Uhr im Feuerwehrhaus Kißlegg.