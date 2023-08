Sprinter blockiert nach Reifenplatzer die A 96 bei Kißlegg

Ein Leichtverletzter, Sachschaden in fünfstelliger Höhe und größere Verkehrsbehinderungen sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag auf der A 96 bei Kißlegg gewesen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei platzte gegen 11.30 Uhr auf Höhe Waltershofen an einem in Richtung Lindau fahrenden Sprinter ein Reifen. Dadurch verlor der 50–jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, prallte in die Mittelleitplanke, kippte um und kam quer auf beiden Fahrspuren zum Liegen. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei waren im Einsatz. Es entstand Sachschaden von insgesamt 22.000 Euro, schätzt die Polizei. Für die Bergung des Sprinters und die Reinigung der Fahrbahn war die A 96 in südlicher Fahrtrichtung bis gegen 14 Uhr gesperrt, vor der Ausleitung kam es zu einem längeren Rückstau.