Als Nervennahrung hat’s Nutella zum Frühstück und zur Vorbereitung mehrmals zwei Runden Lauftraining gegeben. So startete Pia Karrer bei den Schülerinnen der Jahrgänge 2016/2017 auf die 800-Meter-Strecke beim 52. Silvesterlauf in Kißlegg.

„Ich bin schon ein bisschen aufgeregt“, gestand sie lange vor ihrem Start. Unterdessen rüsteten sich die Bambini - Jahrgang 2018 und jünger - für ihren kurzen Lauf am Schloss vorbei. Erstmal war Aufwärmtraining mit einer Jugendtrainerin der SG Kisslegg angesagt: auf der Stelle hüpfen, Seitgalopp, Arme schwingen, Oberkörper und Beine dehnen. Dann ein letzter Materialcheck durch die Eltern. Schnell hier nochmal die Schuhe gut zubinden, dort die abgefallene Teilnehmernummer wieder befestigen, ein aufmunterndes Wort mitgeben und schon sausten die Kleinen los. Mit dabei die jüngste Teilnehmerin, die dreijährige Emma Nuber von der SG Niederwangen.

Orga-Team freut sich

Während bei den Bambini noch keine Zeit genommen wurde, ging es ab dem Jahrgang 2016/2017 (Schülerinnen und Schüler E) schon um die Schnelligkeit. „Wir freuen uns sehr, dass wieder so viele Kinder am Start sind“, sagte Verena Fießinger vom Orga-Team der SG Kißlegg. Mehr als 180 zählten die Helferinnen bei der Anmeldung. „Das liegt sicher auch daran, dass wir für Kinder keinerlei Teilnahmegebühr erheben. Das ermöglichen unsere örtlichen Sponsoren“, fügte Fießinger erfreut hinzu.

Daher kamen die jungen Läuferinnen und Läufer nicht nur aus Kißlegg, sondern auch aus der weiteren Umgebung. „Ich starte öfter bei solchen Veranstaltungen“, erzählte zum Beispiel die souveräne Siegerin der Schüler C, die zehnjährige Sophia Aumann aus Dettingen/Iller nach ihrer 1400-Meter-Runde. Auch dem siebenjährigen Nils Straub aus Wangen, Sieger bei den Schülern E, merkte man seine Routine an. Ganz locker lief er ins Ziel und war kaum außer Puste.

Da macht es gleich noch mehr Spaß zu laufen. Marcel Rüdisser

Sie alle genossen die „coole Stimmung“ rund ums Kißlegger Schloss, wie der Sieger des Hauptlaufes, Marcel Rüdisser (23:54) aus Vorarlberg, die Atmosphäre beschrieb. Der 28-Jährige ist ein erfahrener Athlet, der häufig bei Wettkämpfen startet. Er lobte auch die „super gute“ Organisation des Silvesterevents in Kißlegg. „Da macht es gleich noch mehr Spaß zu laufen“.

Rund 40 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der SG Kißlegg sorgten für einen reibungslosen Ablauf des Wettkampfs. Bernd Ohlinger, ebenfalls Teil des Orga-Teams, moderierte die Läufe und auch die Siegerehrung und sorgte damit für die jeweiligen Informationen. Er freute sich mit seinen Vereinskollegen darüber, dass mit genau 431 Teilnehmerinnen und Teilnehmern so viele beim Silvesterlauf in Kißlegg dabei waren wie noch nie zuvor.

Die Hose festhalten

Den meisten ging es nicht ums Gewinnen, sondern um die Freude an der Bewegung und das Gemeinschaftserlebnis. So hielt ein Junge, der beim Rennen ständig seine rutschende Hose festhalten musste, trotzdem die ganze Strecke durch, weil „Aufgeben keine Option“ für ihn war. Auch an Besuchern mangelte es nicht. Das Publikum stand dicht gedrängt entlang der Schlossstrasse und feuerte bei Musik, Glühwein und Punsch die Läuferinnen und Läufer immer wieder lautstark an.

Eine Art Aufwärmwettkampf war der Silvesterlauf für Lisa Fuchs, die für die LG Passau an den Start ging und als schnellste Frau ins Ziel kam (25:58). Die Ärztin und Mutter eines Sohnes ist bayerische Halbmarathon-Meisterin und gehört zur erweiterten deutschen Spitze beim Marathon. Trainingshalber läuft sie auch kürzere Strecken. Kurz vor Weihnachten gewann sie beispielsweise den Crosslauf über 7,2 Kilometer in Blitzenreute.

Die ältesten Starter

„Ich mache das einfach so zum Spaß“, sagte die mit 73 Jahren älteste Teilnehmerin im Feld, Gitte de Vries von der SG Niederwangen. Sie läuft seit 40 Jahren und verriet lachend: „Wissen Sie, ich arbeite noch und lade beim Laufen meinen inneren Müll - meistens bei Humbrechts - ab“.

Gustav Mayer vom SV Birkenhard, mit 74 Jahren der älteste Teilnehmer insgesamt, schmeckte das schnelle Tempo beim Hauptlauf nicht so recht. „Ich bin eher Ultraläufer in den Bergen, 100 Kilometer und so. Da kann man auch mal gehen“, erläuterte er. Aber zur Übung lief er dieses Jahr in Kißlegg die 7,7 Kilometer mit. Denn er wird auch weiterhin viel laufen. „Schließlich will ich ja auch nochmal bei den 80-Jährigen an den Start gehen.“