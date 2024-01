Siegfried Genal erhält Martinusmedaille

Bischof Gebhard Fürst hat am 12. November die Martinusmedaille an Siegfried Genal aus Kißlegg verliehen. Ausgezeichnet wurden 13 engagierte Frauen und Männer, die vorleben, wie vielfältig der Dienst in der Gemeinde und auch darüber hinaus sein kann.

Siegfried Genal ist aktiv in der Pfarrei, in Kolping und in der Ortsgemeinschaft - ob bei den wöchentlichen Wort-Gottes-Feiern im Seniorenheim Ulrichspark Kißlegg der Stiftung Liebenau oder im Besuchsdienst bei den Seniorengeburtstagen in der Pfarrei.

Siegfried Genal ist 31 Jahre Eucharistiehelfer und Lektor sowie 21 Jahre lang Wort-Gottesfeier-Leiter, auch bei Maiandachten und Bittprozessionen. Er war drei Perioden im Kirchengemeinderat, davon zehn Jahre als zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderates, 15 Jahre als Sternsingerbetreuer, 40 Jahre als Verantwortlicher für die Tombola bei den Pfarreifesten und vieles andere mehr.

Im Gottesdienst am ersten Adventssonntag in der Pfarrkirche St. Gallus und Ulrich wurde Siegfried Genal vom gewählten Vorsitzenden Walter Kuon geehrt. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung von Siegfried Genal. Wir bedanken uns sehr herzlich über sein vielfältiges Engagement über Jahrzehnte und wünschen ihm und seiner Frau Helga für die Zukunft alle Gute, Gesundheit und Gottes Segen“, sagt Pfarrer Gunnar Sohl.