SG Niederwangen bei Silversterläufen erfolgreich

Mehr als 400 Läuferinnen und Läufer haben beim stark besetzten jährlichen Kißlegger Silvesterlauf teilgenommen, davon mehr als 40 von der SG Niederwangen. Die Hälfte davon waren Kinder und Jugendliche.

Bei trockenem und schönem Wetter begannen die Bambinis (fünf Jahre und jünger) um 10.45 Uhr mit dem ersten Rennen über 300 Meter. Laura Schneider, Emma Nuber und Lenya Schüle von der SGN bewältigten die Strecke laut Mitteilung souverän.

Die Schüler E (sechs bis sieben Jahre) liefen über 800 Meter. Finn Lerner erreichte den dritten Platz in 3:17 Minuten und Linus Boch kämpfte sich nach einem Sturz beim Start auf den zehnten Platz (3:44) zurück. Alina Schüle belgte in 3:29 Minuten den vierten Platz.

Bei den Schülern D (acht bis neun Jahre) wurden ebenfalls 800 Meter gelaufen. Valentin Friedrich belegte in 3:02,27 Minuten den zweiten Platz, knapp vor Paul Lerner (3:02,88) auf Rang drei. Hannes Friedrich wurde Neunter (3:20). Bei den Mädchen sicherte sich Sophie Boch den zweiten Platz in 3:24 Minuten, gefolgt von Theresa Theisinger auf Rang vier (3:25).

Ältere Schüler starten auf längerer Strecke

Für die Schüler C (zehn bis elf Jahre) standen anschließend 1400 Meter auf dem Programm. Jannik Schüle kam in 6:00 Minuten auf den dritten Platz. Ihm folgte Gabriel Nayrolles (vierte Platz, 6:07). Bei den Elfjährigen kam Fabian Theisinger nach 6:19 Minuten ins Ziel, was ihm den dritten Platz einbrachte. Bei Julia Schneider blieb die Uhr nach 5:46 Minuten stehen, was den dritten Platz bei den Mädchen bedeutete. Emma Schmid benötigte als Vierte 5:53 Minuten, Eva Reischmann als Fünftplatzierte 6:02. Enya Hilebrand belegte den neunten Platz (7:16).

Auch bei den Schülern A und B wurden ebenfalls die 1400 Meter gelaufen. Lilly Appelt kam als Drittplatzierte bei den 13-Jährigen mit einer Zeit von 6:38 Minuten aufs Podest, Rosie Walhöfer holte sich bei den Zwölfjährigen in 7:11 Minuten sogar den ersten Rang.

Gitte Vries gewinnt als älteste Teilnehmerin in ihrer Altersklasse

Beim Hauptlauf über 7,7 Kilometer stürmte Lorenz Zimmerer von der SG Niederwangen unter 160 Teilnehmern in einer starken Zeit von 24:18 Minuten auf den zweiten Platz (Erster AK M35). Damit war er nur 26 Sekunden langsamer als der Gesamtsieger Marcel Rüdisser vom Sport Haschko Team. Kurz danach überquerte Simon Nuber, ebenfalls von der SGN, die Ziellinie als Vierter (Sieger AK M30) in 24:34 Minuten. Auch Christof Briegel war mit seinem siebten Platz (Zweiter AK M25) in 24:59 Minuten, sehr zufrieden. Somit konnten sich drei Athleten der SGN in die Top Zehn des Gesamtfelds einreihen. Von den 73 Frauen waren zehn Sportlerinnen der SGN am Start, zwei davon kamen unter die besten zehn Läuferinnen des Felds. Platz sechs im Gesamtfeld (Erste AK W35) sicherte sich Stefanie Boch in 31:30 Minuten, gefolgt von Monika Schmid auf dem siebten Platz (31:47, Zweite AK W45). Siegerin wurde die Vorjahressiegerin Lisa Fuchs von der LG Passau. Gitte De Vries war mit 73 Jahren die älteste Teilnehmerin. Sie kam in 1:00:55 Stunden ins Ziel, was ihr den Sieg in der AK70 brachte.

Mit Jonah und Patrick Nuber und Philipp Groll starteten drei Läufer der SG Niederwangen beim Silvesterlauf in Backnang. Jonah Nuber meisterte souverän den 500-Meter-Bambinilauf, der durch die Innenstadt von Backnang führte. Im Hauptlauf über zehn Kilometer auf einem 2,5-Kilometer-Rundkurs um die Innenstadt, bei dem knapp 100 Höhenmeter zu bewältigen waren, starteten Patrick Nuber und Philipp Groll. Das internationale Teilnehmerfeld beherrschte der Studenten-Olympiasieger und deutsche Crossmeister Jens Mergenthaler in 30:09 Minuten vor dem Kenianer Philemon Kemboi. Nuber (33:55) wurde Sechster und Zweiter in der AK M35. Groll (35:28) wurde Zehnter und M40-Sieger.