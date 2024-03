In der Fußball-Kreisliga A3 kam die SG Kißlegg beim SV Eglofs nicht über ein 2:2-Unentschieden (2:1) hinaus. Dabei gingen die Gäste durch Jan Dentler bereits in der fünften Minute in Führung. Christian Reischmann nutzte in der 27. Minute eine Chance zum 1:1 für den SV Eglofs, aber bereits zehn Minuten später stellte Marcel Schneider den alten Abstand wieder her. Für frischen Wind sorgten bei den Gastgebern in der zweiten Hälfte Fabian Hege und Steffen Kimpfler, die per Doppelwechsel für Pascal Rasch und Felix Kempter kamen (70. Minute). Kimpfler war es dann auch, dem in der 87. Minute der Ausgleich gelang. Trotz des gewonnenen Punktes fiel der SV Eglofs in der Tabelle auf Platz acht. Fünf Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat er derzeit auf dem Konto. Für die favorisierte SG war das Ergebnis nicht zufriedenstellend. Sie liegt nun auf Rang vier.

Neuravensburg siegt wie erwartet

Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SV Neuravensburg I wurde seiner Favoritenrolle gegen den TSV Röthenbach gerecht. Im Hinspiel hatte die Heimmannschaft einen 4:1-Erfolg davongetragen - diesmal wurde es ein 4:2-Sieg, bei dem besonders Tim Bucher herausstach. Levin Leonhardt brachte den SV Neuravensburg bereits in der 16. Minute in Front. Die Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten. Bereits zwei Minuten später besorgte Stefan Wild den Ausgleich. In der 32. Minute begann dann die Tim-Bucher-Show. Zwar erzielte Markus Rieser nach seinem 2:1 (32.) noch vor der Pause den Ausgleich (43.), Buchers Tore zwei und drei in der 49. und 55. Minute brachten Neuravensburg aber auf die Siegerstraße und sorgten letztlich für das Endergebnis von 4:2. Die drei Punkte brachten den SV Neuravensburg I in der Tabelle auf Rang drei. Der TSV hat mittlerweile 41 Gegentore kassiert und liegt auf Platz elf nur sechs Punkte vor den Abstiegsrängen.

FC Scheidegg dreht Partie

Dem Vorletzten der Kreisliga A3, dem TSV Stiefenhofen, wäre beinahe eine Überraschung gegen den Tabellenführer FC Scheidegg gelungen. Das Team von Elmar Maier führte bis zur 53. Minute mit 2:0 - dann schlug der Ligaprimus mit voller Härte zurück. Raphael Eyenbach gelang in der 16. Minute die Führung für die Hausherren und Thomas Bilgeri baute sie nach 30 Minuten sogar auf 2:0 aus. Es darf davon augegangen werden, dass es zur Halbzeit laut wurde in der Scheidegger Kabine. Dann brachte Trainer Benny Schnepf Raphael Wetzel für Ferdinand Wilges und Korbinian Immler für Julius Hofmann, was sich auszahlen sollte. Bereits in der 53. Minute verkürzte Roman Liwinez mit seinem 13. Saisontor, Pius Wilges stellte den Ausgleich her (64.) und Jonas Karrer drehte die Begegnung in der 70. Minute endgültig. Endstand: 3:2 (0:2) für Scheidegg.

Beuren/Rohrdorf dreht auf

Die SGM Beuren/Rohrdorf kletterte durch einen 5:1-Erfolg (3:0) beim Tabellenzwölften SV Edelweiß Waltershofen I auf den siebten Rang. Nach der ersten Hälfte war die Partie bereits so gut wie entschieden. Nico Schüle erzielte in der sechsten Minute mit einem sehenswerten direkten Freistoß das 1:0 für die Gäste. In der 20. Minute erhöhte Elias Hatt mit seinem fünften Saisontor auf 2:0, bevor Lamin Samatech die 3:0-Halbzeitführung besorgte (38.). Der zweite Abschnitt gehörte Fabian Scholz, der in der 70. und 76. Minute seine Saisontreffer vier und fünf markierte. Dazwischen hatte Simon Schneider den Ehrentreffer für die Gastgeber erzielt (72.), die jetzt nur noch einen Punkt von einem Abstiegsplatz entfernt liegen und um den Klassenerhalt kämpfen müssen.