Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei ist am Freitagnachmittag ab 16 Uhr in einer Gemeinschaftseinrichtung in Kißlegg im Einsatz gewesen.

Auf Nachfrage von Schwäbische.de bestätigt ein Sprecher des Polizeipräsidiums dein Einsatz, will aber keine näheren Angaben machen.

Lediglich, dass es sich um eine geplante Aktion gehandelt habe und nicht um eine Notfalllage räumte der Sprecher ein.

Auch am späten Freitagabend lief der Einsatz der Spezialkräfte noch.