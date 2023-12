Wie es weiter geht

Schwanensee statt Südspange: Künftige Umfahrung unter Wasser

Kißlegg / Lesedauer: 1 min

Wo in Zukunft die Südspange für Entlastung im Kißlegger Verkehr sorgen soll, bietet sich derzeit für Wasservögel ein kurzer Zwischenstopp. (Foto: Paul Martin )

Nicht zum ersten Mal in diesem Jahr hat sich in diesem Jahr über der Klärwerkstraße bei Kißlegg ein See gebildet. Künftig soll hier die Südspange entlang führen.

Veröffentlicht: 15.12.2023, 06:36 Von: Lukas Wild