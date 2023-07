Schnelles Internet gibt es in Kißlegg nur soweit das Geld reicht

Die Hoffnung war groß: Ganz Kißlegg sollte schnelles Internet bekommen, nahezu alle Weiler und Höfe versorgt werden. Jetzt zeigt sich: Das Geld wird möglicherweise nicht für alle reichen. Wie wird dann auswählt, wer zum Zug kommt und wer vorerst nicht? Die Gemeinde hat nun Kriterien festgelegt, nach denen sie entscheiden will.

Noch weiß niemand, ob das Geld reicht oder nicht

34 Millionen Euro sind für den Ausbau der „weißen Flecken“, also besonders langsamer Anschlüsse mit weniger als 30 Mbit pro Sekunde, veranschlagt und vor allem aus Fördergeldern von Bund und Land gesichert. Ein Ingenieurbüro hat bereits einen Entwurf für die Trassenführung ausgearbeitet. Noch sind aber keine Bauarbeiten ausgeschrieben. Wie teuer der Breitbandausbau also tatsächlich wird — und wie weit das Geld also reicht –, steht noch nicht fest. Die Kostensteigerungen im Bausektor werfen ihre Schatten allerdings voraus.

Wir können heute niemandem versprechen, dass er mit kommunalen Geldern in jedem Fall einen Breitbandanschluss bekommt, sagte daher nun Bürgermeister Dieter Krattenmacher in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Und schob nach: „Aber wir werden alles versuchen.“

Es wird eine Nachrücker–Liste geben

Dazu hat sich die Gemeindeverwaltung Gedanken gemacht, wie sie vorgehen will. Das Gute vorneweg: Trassenpläne soll es für alle Anschlüsse geben. Bei der Ausschreibung werden aber nicht alle gleich behandelt. Es soll eine Art Nachrücker–Liste geben, von der Anschlüsse einem Ranking entsprechend zum Zug kommen, bis das Geld aufgebraucht ist. Nachrücker sind dabei Anwesen, die in den vergangenen drei Jahren nicht durchgängig als Hauptwohnsitz bewohnt waren oder kein Gewerbe– oder Landwirtschaftsbetrieb angemeldet war. Stichtag ist der 1. Juli dieses Jahres.

Auch wer kompliziert und damit teuer anzuschließen ist, kommt auf die Nachrückerliste. Je teurer der Anschluss, desto schlechter dort die Karten. Denn die Priorisierung auf der Nachrückerliste wird sich aus den geschätzten Kosten für die Anschlüsse ergeben. Es habe sich gezeigt, so Krattenmacher, dass es Gebäude gebe, in denen eine Person lebe, und für deren Anschluss eine dreiviertel Million Euro nötig sei. Die Gemeinde finanziert Baukosten bis 50.000 Euro — was bei 700 Anschlüssen rechnerisch in etwa das veranschlagte Budget verteilt. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass Eigentümer der Anschlussgebäude die Mehrkosten selbst übernehmen.

Räte äußern Ideen und Unbehagen

Gemeinderat Philipp Schmid (GOL/ELK) regte an, zu schauen, ob für manche nicht der Mobilfunkausbau in Frage komme, der günstiger sein könnte. Das müsse zwar anders finanziert werden, sei aber ein Gedanke, den man mitnehme, hieß es von Seiten der Verwaltung. SPD–Rätin Monika Dobler äußerte ihr Unbehagen, dass nun gerade sehr ländliche Bereiche außen vor bleiben könnten. Ihr Fraktionskollege Josef Kunz erinnerte daran, dass man noch hoffe, dass das Geld ausreiche.

Grundsätzlich will die Gemeinde das Ausbaugebiet in sechs Abschnitte untergliedern, die sie organisatorisch nacheinander abwickeln will. Laut Clemens Stadler, Breitbandbeauftragter der Gemeinde, geht es auch darum, nicht 700 Verträge auf einmal zu bearbeiten. Denn zwischen Eigentümer und Gemeinde müssen Anschlussverträge und gegebenenfalls Grundstücksverträge geschlossen werden. Auf baulicher Seite sei nicht ausgeschlossen, dass an unterschiedlichen Abschnitten zugleich gearbeitet wird, so Clemens Stadler, Breitbandbeauftragter der Gemeinde.

Ausbau in sechs Abschnitten organisiert

Die Abschnitte sind jeweils rund um einen sogenannten POP–Standort. Points of Presence (POP) sehen ähnlich aus wie ein Stromhäuschen. Sie sind Schnittstellen zwischen der Glasfaserhauptleitung (backbone) und den Kabelverteilerzentren (KVZ) — von letzteren aus wird dann zu den einzelnen Häusern verlegt.

Bei den Abschnitten liegt die Priorität zunächst auf Schulen und Gewerbebetrieben. Abschnitt 1 hat seinen POP in Zaisenhofen am Bauhof, Abschnitt 2 in Kißlegg–Ort beim Schulsportplatz. Diese beiden Abschnitte umfassen auch die süd-östlichen Bereiche zwischen A96 und Bahnlinie Kißlegg–Leutkirch. Weiter geht es mit den beiden Abschnitten um die POPs in Immenried beim Friedhof und Rempertshofen (Ortseingang von Kißlegg). Damit werden die Anschlüsse in Kißlegg nördlich der Bahnlinie Aulendorf/Leutkirch samt Immenried umfasst. Der Abschnitt Waltershofen hat seinen POP–Standort in Waltershofen beim Beachvolleyball–Feld. Der Bereich südwestlich der Bahnlinie nach Wangen und Aulendorf bekommt einen POP in Langenacker. Dort wird das Buswartehäuschen versetzt.

Betroffene werden zu Info–Veranstaltung eingeladen

Zum weiteren Vorgehen erläuterte Stadler, dass zunächst die ersten beiden Abschnitte fertig geplant werden. Dann sollen die dortigen Hauseigentümer zu einer ersten Informationsveranstaltung eingeladen werden. Der Einladung werde bereits ein Vertragsentwurf sowie ein Plan beigelegt.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den Breitbandausbau wie besprochen weiter voranzutreiben und konkret zu planen. Am Rande Thema war auch der Anschluss „grauer Flecken“ in greifbarer Nähe zu „weißen Flecken“. Für diese gibt es laut Stadler Optionen. Näher benannt wurden diese noch nicht. Bedenken kamen aus den Reihen der Räte zum Zeitplan. Laut Fördervorgaben muss das gesamte Projekt bis Ende 2025 umgesetzt werden.

Was sind „weiße und graue Flecken“?

Das Weiße–Flecken–Förderprogramm von Bund und Land zielt auf Hausanschlüsse, die bislang mit einer Internetgeschwindigkeit von weniger als 30 Mbit pro Sekunde auskommen müssen. In Kißlegg sind das laut Gemeinde rund 700 Anschlüsse. Der Glasfaserausbau für diese Bereiche wird bereits geplant, die Förderzusagen sind da. Für dieses Rieseninfrastrukturprojekt der Gemeinde sind 34 Millionen Euro kalkuliert. Zehn Prozent der Kosten trägt die Gemeinde selbst.

Das Graue–Flecken–Förderprogramm bezieht sich auf Anschlüsse, die zwar mehr als 30 Mbit pro Sekunde schnell im Netz unterwegs sind, aber auch weniger als 100 Mbis pro Sekunde zur Verfügung steht. Eigentlich hatte die Gemeinde gehofft, auch in dieses Programm aufgenommen zu werden, und die „grauen Flecken“ zusammen mit den „weißen“ anzugehen. Das Programm war allerdings im Oktober 2022 gestoppt worden, der Topf war leer. Seit April gibt es nun ein neues „Graue–Flecken–Förderprogramm 2.0“. Man warte auf eine Einschätzung des Zweckverband Breitbandausbau im Landkreis Ravensburg, ob es dort eine Chance für Kißlegg gibt, sagt der Breitbandbeauftragte der Gemeinde, Clemens Stadler.