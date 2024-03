Reisebus streift Lkw und flüchtet

Ermittlungen wegen Fahrerflucht haben Beamte der Verkehrspolizei gegen einen bislang unbekannten Busfahrer eingeleitet, der mit seinem Reisebus den Lkw eines 60-Jährigen gestreift und erheblich beschädigt haben soll. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte soll den Lkw Angaben des 60-Jährigen zufolge am Montag gegen 13.40 Uhr zwischen den Autobahnanschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord bei einem Überholmanöver gestreift haben. Dabei entstand an der linken Seite des Lkws Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Busfahrer setzte seine Fahrt nach dem Streifvorgang fort. Die Beamten bitten Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Reisebus oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 07563/90990 bei der Verkehrspolizei Kißlegg zu melden.