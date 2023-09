Polizei sucht unbekannten Falschfahrer

Nach einem gefährlichen Vorfall, der sich am Montagmorgen gegen 1.45 Uhr auf der Autobahn 96 zwischen Kißlegg und Wangen–Nord ereignet hat, sucht der Verkehrsdienst Kißlegg nach Zeugen. Das teilt die Polizei mit. Mehrere Personen hatten einen Falschfahrer gemeldet, der auf der entgegengesetzten Fahrspur in Richtung Memmingen unterwegs war. Mehrere in Richtung Lindau fahrende Verkehrsteilnehmer mussten stark abbremsen oder ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Eine umgehend ausgerückte Streife stoppte den Wagen an der Anschlussstelle Kißlegg und untersagte dem offensichtlich orientierungslosen 75–jährigen Fahrer die Weiterfahrt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Zeugen, die auf den Falschfahrer aufmerksam wurden und von diesem behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07563/90990 bei der Polizei zu melden.