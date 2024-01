Auf einem Park- und Rideparkplatz nahe der Autobahnanschlussstelle Kißlegg sind am Donnerstag 13 Syrer aufgegriffen worden. Sie waren offenbar illegal nach Deutschland eingeschleust worden, so die Bundespolizei zum Sachstand der ersten Ermittlungen.

Zeugen waren die Menschen am Nachmittag auf dem Parkplatz aufgefallen und hatten die Wangener Polizei informiert. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass niemand von ihnen die erforderlichen Dokumente für die Einreise nach Deutschland hatte und alarmierten daher die in solchen Fällen zuständige Bundespolizei.

Von den Schleusern war nichts mehr zu sehen

Deren erste Ermittlungen ergab, dass die allesamt männlichen Syrer im Alter zwischen 13 und 50 Jahren mit einem Fahrzeug eingereist sein sollen. Nach Aussage der Flüchtlinge wurden sie auf dem Parkplatz abgesetzt, von dem Fahrzeug war beim Eintreffen der Beamten nichts zu sehen.

Unklar ist noch unter welchen Umständen sie Syrer nach Deutschland kamen, auch gibt es noch keine Informationen zum Ort des Grenzübertritts. Dies sei Gegenstand der jetzt laufenden Ermittlungen, hieß es am Freitag.

Normaler Gesundheitszustand

Bei der Vernehmung durch die Polizei stellten alle 13 Flüchtlinge ein Schutzersuchen. Zwölf von ihnen wurden in die Landeserstaufnahmestelle nach Sigmaringen gebracht. Ein unbegleiteter Minderjährige wurde in die Obhut des Ravensburger Jugendamts gegeben.

Laut Bundespolizei sind die Menschen allesamt in einem normalen gesundheitlichen Zustand. Ärztliche Behandlungen, etwa in einem Krankenhaus, seien nicht nötig gewesen, so eine Sprecherin.