Polizei ermittelt wegen zwei Einbrüchen in Zaisenhofen

Kißlegg

Kißlegg / Lesedauer: 1 min

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bislang Unbekannte in zwei Gebäude in der Friedrich-List-Straße eingebrochen, wie die Polizei mitteilt.