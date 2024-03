Pizzeria Bologna in Kißlegg eröffnet mit neuen Pächtern

Kurz vor der Wiedereröffnung summt und brummt es in jedem Raum der Pizzeria Bologna. Hier werden noch neue Lampen angebracht, dort steht eine gründliche Reinigung an. Die Küche bringt der neue Pächter des traditionsreichen Gasthauses mitten in Kißlegg, Vincenzo Sallustro, eigenhändig auf Vordermann.

Seine Frau Tina organisiert derweil eine Speisekarte, die Kinderbetreuung für ihr 16 Monate altes Söhnchen Salvatore und überlegt, was genau an Lebensmitteln und Zutaten für die geplante Eröffnung am 27. März noch geliefert werden muss. Denn alles soll „picobello“ sein, wenn sie und ihr Mann die Nachfolge des langjährigen Besitzerpaares Paolo und Erika Piediscalzi antreten.

Ich bin froh, dass es mit Enzo und Tina klappt, und werde den beiden anfangs gerne noch helfen“ Paolo Piediscalzi

Ein ganzes Jahr hat es gedauert, bis ein passender Pächter für die Pizzeria Bologna gefunden wurde. „Es waren schon einige Interessenten da, aber es hat oft einfach nicht gepasst“, erzählt Paolo Piediscalzi. „Ich bin froh, dass es mit Enzo und Tina klappt, und werde den beiden anfangs gerne noch helfen.“ Die Neuen haben im Gastraum und in der Küche nicht viel verändert. Auch der Name bleibt.

Tatendrang und italienische Quirligkeit

Die Eheleute, er 44 und sie 39 Jahre alt, gehen ihr Vorhaben voller Tatendrang und mit italienischer Quirligkeit an. „Mindestens zehn bis zwölf neue Gerichte haben wir auf der Speisekarte“, kündigt Vincenzo Sallustro an. Er wird gemeinsam mit einem eigens aus Italien angereisten Pizzabäcker in der Küche stehen.

„Echte neapolitanische Pizza“, verspricht beispielsweise Tina Sallustro. Darunter eine nach dem Vorgänger benannte „Pizza Paolo“ oder eine Kinderpizza „Sasy“, deren Namen sich auf den Sohn bezieht. „Nur mit echtem Büffelmozzarella“, fügt ihr Mann hinzu. Auch Nudelgerichte, Fisch und Fleisch gehören zum kulinarischen Angebot. „Und den Nachtisch mache ich selbst“, ergänzt Tina Sallustro. Unter anderem wird daher eine Pistaziencreme auf der Speisekarte stehen.

Manche Zutaten gibt es auch im Feinkostgeschäft

Die 39-Jährige stammt aus Neapel, ist in Kaufbeuren aufgewachsen und spricht Deutsch mindestens so schnell wie italienisch. Ihre Eltern haben jahrelang selbst eine Pizzeria geführt. Ehemann Vincenzo hat in Neapel Erfahrung in verschiedenen Gastronomiebetrieben gesammelt. „Er kam wegen der Liebe nach Deutschland“, sagt Tina und lacht.

Wir haben uns in Neapel kennengelernt, als ich im Urlaub dort war. Vor vier Jahren sind wir zusammen nach Isny gezogen. Tina Sallustro

Dort wohnen sie auch jetzt noch.

Seit rund drei Monaten betreiben die beiden außerdem ein italienisches Feinkostgeschäft in der Kißlegger Schlossstraße: „L’angolo delle delizie“ (etwa: Ecke der Delikatessen). Viele der Zutaten, die es dort zu kaufen gibt, wie den Büffelmozzarella oder das Olivenöl, verwenden sie auch in der Restaurant-Küche. Mit der Isnyer Brauerei Stolz setzt man neben dem italienischen Flair auch auf Regionalität.

Der Zufall spielte auch mit

„Es war reiner Zufall, dass wir hier gelandet sind“, erzählt Tina Sallustro. Im Vorbeifahren entdeckten sie das Schild, dass ein Pächter gesucht wird, meldeten sich bei den Piediscalzis „und 14 Tage später bekamen wir die Zusage“. Mit zusätzlichen Hilfen am Wochenende starten die Sallustros nun in ihren Restaurantbetrieb. Sechs Tage die Woche, im Sommer auch mit Biergarten, Ruhetag ist am Montag. Ihr Wunsch: „Wir hoffen, dass es den Kißleggern auch bei uns schmeckt.“