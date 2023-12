In Sachen Windkraft toben in Kißlegg offenbar die Gemüter. Die Firma Uhl Windkraft aus Ellwangen plant in einem Wald östlich von Kißlegg drei Windkraftanlagen aufzustellen. Den Stand der Pläne sowie die avisierte Zeitschiene stellte das Unternehmen am Mittwoch dem Gemeinderat vor - begleitet von geschätzt rund 100 Besuchern der öffentlichen Sitzung und mahnenden Worten des Bürgermeisters zum Umgangston.

„Kinder sind tabu!“ Dieter Krattenmacher über anonyme Briefe

So viele Sitzungsbesucher wie noch selten

Das große Interesse am Thema war schon vor dem Sitzungssaal im Neuen Schloss erkennbar: Dicht drängten sich dort die Zuhörer - nicht nur betroffene Anwohner - im Flur, bevor sich die Tür zum Zuhörerbereich öffnete. Nein, sagt der Hausmeister, so viele Besucher zu einer Ratssitzung seien ihm auch noch nie untergekommen.

Um allen Platz zu bieten, waren sogar die Türen in einen anschließenden Saal geöffnet worden. Unter den Wartenden wurden Flyer der Bad Wurzacher Landschaftsschützer Oberschwaben-Allgäu verteilt. Dass das Windkraftprojekt in Kißlegg bei den meisten Sitzungsbesuchern mindestens auf Skepsis, wenn nicht gar auf tiefe Ablehnung stößt, machten später auch die Reaktionen aus den Zuschauerrängen deutlich.

„Ich glaube, jeder hier drin würde, wenn er wählen könnte, gerne auf Windkraft im württembergischen Allgäu verzichten“, sagte indes auch Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher in seinen einleitenden Worten mit Blick auf die zu erwartenden Effekte auf die Landschaft. Er verwies aber gleichwohl auf die geltende Rechtslage zum Bau von Windkraftanlagen sowie bundes- und europapolitisch gefasste Beschlüsse zur Energiewende.

In seiner Präsentation zeigte Matthias Pavel von Uhl Windkraft auch eine Karte mit den Abständen der geplanten Standorte zum nächstgelegenen Haus oder Hofstelle. (Foto: Präsentation Uhl Windkraft )

Bürgermeister mahnt respektvolle Debatte an

Dass sich die Windkraftdebatte in Kißlegg dabei nicht immer auf angemessenem Niveau bewegt, dazu hatte der Bürgermeister ein Beispiel, und mahnte einen respektvollen Umgang, wie er ihn bislang auch erlebt habe, an. Er habe erfahren, dass jemand einen Brief bekommen habe, in dem dessen Kinder bedroht wurden, weil dieser die Windkraft hier vorwärts bringe. „Das ist eine Form der politischen Auseinandersetzung, die wir in Kißlegg nicht haben wollen. Kinder sind tabu“, sagte Krattenmacher hörbar sauer.

Für die Firma Uhl Windkraft war deren Leiter der Projektierung, Matthias Pavel, anwesend - freiwillig, wie Krattenmacher betonte. Eine Pflicht, das Projekt in Kißlegg, zumal noch bevor ein Genehmigungsantrag gestellt wurde, vorzustellen, gibt es nicht. Pavel stellte in seiner Präsentation den aktuellen Projektstand vor.

Regionalverband stuft Fläche als geeignet ein

Demnach plant die Firma mit drei Windkraftanlagen im Wald im Bereich Roter Berg, im Dreieck zwischen Hunau, Bremberg und Haslach. Das Gebiet weist auch der Regionalverband im Entwurf des Teilregionalplans Energie als Vorrangfläche für Windkraft aus. Dass beide das Gebiet entdeckten, sei nicht verdächtig, so erläuterte Pavel auf Nachfrage, sondern liege daran, dass man bei Anlage der gleichen Kriterien, etwa Windhöffigkeit und Bebauungsabstand, zu ähnlichen Ergebnissen komme. Berücksichtigt und ausgenommen haben Projektierer und Regionalverband Naturdenkmäler und Moorflächen in dem Gebiet. Pavel zeigte auf einer Karte die vorläufig geplanten Standorte samt Abständen zum nächsten Haus oder Hof.

Diese Abstände haben die Standorte zu Häusern

Der nördliche Standort liegt mit rund 700 Meter am nächsten an Haslach. Der südliche hat den geringsten Abstand zur Wohnbebauung, Bremberg liegt rund 620 Meter entfernt, nach Ober- und Unterrot sind es Luftlinie 720 und 760 Meter. Der dritte Standort liegt westlich im Gebiet mit rund 750 Metern Abstand sowohl nach Bremberg als auch zum nächsten Emmelhofener Gehöft.

Windräder vom Typ Vestas V172 sind geplant

Auch zum Anlagentyp hatte Pavel Neuigkeiten dabei. Geplant sind Windräder der Firma Vestas, Typ V172 mit einer Nabenhöhe von 175 Metern und einem Rotordurchmesser von 172 Metern - der höchste Punkt der Rotorspitze erreicht damit eine Höhe von 261 Metern. „Wir wollen hier nicht an das Maximum gehen, was geht“, sagte Pavel und geht davon aus, „dass auch 199 Meter Nabenhöhe genehmigungsfähig wäre“. Windkraftanlagen gleichen Typs baut das Unternehmen demnächst in Hoßkirch.

In Kißlegg rechnet Uhl Windkraft mit 12 bis 15 Millionen Kilowattstunden Ertrag pro Anlage bei einer Leistung von 7,2 Megawatt. „Wir brauchen etwa einen halben Hektar Wald und erzeugen so viel Strom wie auf 12 bis 15 Hektar Freiflächensolar“, verglich Pavel.

Genehmigungsantrag soll im Frühjahr eingehen

Noch hat das Unternehmen keinen Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung beim Landratsamt Ravensburg gestellt, das soll erst im Frühjahr 2024 geschehen. Vorher, voraussichtlich Ende Februar soll es noch eine große Bürgerinformationsveranstaltung geben. Die jetzigen Pläne will die Firma der Behörde indes zeitnah schon einmal vorstellen. „Aus unserer Sicht ist der Plan so machbar“, sagte Pavel.

Die naturschutzrechtlichen Untersuchungen hat das Unternehmen bereits mit Kartierungen zwischen Februar und November gemacht und ausgewertet. Große Überraschungen habe es nicht gegeben, so Pavel. „Das Moor ist außen vor, das gilt auch für Zuwegungen und Abstellflächen“, bestätigte er. Im Gebiet selbst sei ein Rotmilanhorst entdeckt worden. Von diesem müssen Windkraftanlagen mindestens 500 Meter Abstand halten und auch weitere Schutzmaßnahmen sind voraussichtlich zu ergreifen, so Pavel.

Baumfalkenhorst schränkt Standortwahl ein

Einfluss auf den Standort des südlichen Windrads hat außerdem ein Baumfalkenhorst im Osten. Auch von ihm sind 500 Meter Mindestabstand nötig, weshalb dieser Standort nicht weiter von der der Wohnbebauung weg gerückt werden könne.

Zu den nächsten Schritten erläuterte Pavel, dass nun der Baugrund an den konkreten Standorten untersucht werde, um zu schauen, ob das Moor irgendwo ein Problem werde, weil es etwa größer sei als kartiert. Auch die Gutachter für Lärm und Schatten stehen wohl in den Startlöchern.

Wenn Uhl Windkraft tatsächlich wie geplant im Frühjahr den Genehmigungsantrag stellt, rechnet Pavel mit einem dreiviertel Jahr Verfahrenszeit. Im Winter 2024/25 könnten bei Genehmigung dann entsprechend Bäume gefällt werden. Frühestens im Herbst 2026 würden die drei Anlagen dann Strom produzieren.

Noch offen ist auch die Frage nach einem finanziellen Beteiligungsmodell - in erster Linie für Kißlegger. In diesem Zusammenhang habe es bereits eine Anfrage von einer lokalen Bank gegeben, aber auch eine genossenschaftliche Beteiligung sei grundsätzlich denkbar.

Gemeinderäte haben einige Fragen und Bedenken

Fragen aus den Reihen der Zuschauer waren bei der Sitzung des Gemeinderats zur Windkraft nicht zugelassen. Dafür nutzen die Räte die Gelegenheit, zu fragen und Statements abzugeben.

Glasklare Befürworter hat das Projekt unter den Räten offenbar nicht. Lediglich Josef Kunz (SPD) sagte: „Wenn ich abstimmen dürfte, würde ich, nach sorgfältiger Abwägung aller Argumente, für Windkraft dort stimmen.“ Den Praxistest muss er nicht nehmen, der Gemeinderat entscheidet darüber nicht. Die Mehrheit der Räte sieht das Vorhaben aber offenbar kritisch. Vor allem, dass es sich bei dem Gebiet mit nahem Moor und Naturdenkmal um ein sensibles handelt, geht dabei gleich mehreren Räten nach.

Nachhaken beim Thema Natur- und Landschaftsschutz

CDU-Rätin Petra Evers verlas das Statement des abwesenden Fraktionssprechers Christoph Dürr. Darin war die Rede von einem Dilemma. Der Anteil der erneuerbaren Energien müsse steigen, aber auch Natur und Bewohner geschützt werden. Der Ausbaudruck führe zum Zugriff auf Flächen, die eher „Notlösungen“ seien. Angerissen wurde dabei auch, dass der Natur- und Artenschutz zwar dem interkommunalen Gewerbegebiet Ikowa schon Striche durch Rechnungen machte, nun aber in einem viel sensibleren Gebiet möglicherweise kein Hinderungsgrund sei.

Auch SPD-Rätin Monika Dobler störte sich daran, dass bei Ikowa seit Jahren nichts vorangehe, hier nun aber plötzlich viel möglich sei. „Das versteht niemand.“ Hubert Braun (GOL/ELK) indes überreichte Projektierer Pavel eine 24 Fragen umfassende Liste und sagte: „Man erschrickt, dass so etwas in dem Gebiet überhaupt denkbar ist.“ Und selbst Andreas Kolb, Vorsitzender der GOL/ELK-Fraktion, räumte ein, dass ihn die Einstufung des Gebiets als Windkraftstandort irritiere. Er setze darauf, dass das Landratsamt das Vorhaben kritisch prüfe, und rechne damit, dass es mindestens im Bereich Bodenschutz massive Bedenken auftauchten.

Trinkwasserschutz ist ein angesprochenes Thema

Auch Detlef Radke, FWK-Fraktionsvorsitzender, äußerte Bedenken am Standort und mahnte, die Untersuchungen zur Umweltverträglichkeit gründlich zu prüfen und mit den Betroffenen durchzugehen. Auch über das Thema Trinkwasser dürfe man nicht einfach hinweggehen. „Ich mache mir ernsthafte Sorgen um die Brunnen dort“, bekundete indes auch CDU-Rat Friedrich Rockhoff. Er sorgte sich zudem um möglicherweise trocken fallende Moore und zog auch die Unabhängigkeit der Gutachter in Zweifel.

Dagegen wehrte sich Pavel. „Sie sollten nicht den Eindruck erwecken, dass der, der den Gutachter bezahlt, das Ergebnis bestimmt. Wenn ich mit meinem Auto zum TÜV muss, bezahle ich den, und trotzdem lässt er mich im Zweifel durchfallen.“ Zudem prüfe das Landratsamt den Antrag samt Gutachten und in vielen Bereichen gebe es sehr genaue Vorschriften.

Tiefe der Fundamente wird auf 1,50 Meter festgesetzt

Die Frage, wie tief die Fundamente der Anlagen werden und ob sich dadurch Grundwasserströme veränderten, beantwortet Pavel wie folgt. Grundsätzlich sei kein Wasserschutzgebiet betroffen. Die Fundamente würden 1,5 Meter tief, so werde es auch im Antrag stehen - was im Zuschauerraum ungläubiges Gemurmel verursachte. „Wenn ich Ihnen jetzt Scheiß erzähle, kommt das ja auf mich zurück“, versuchte Pavel seine Glaubwürdigkeit zu unterstreichen. Ginge man in grundwasserführende Schichten, würde das Landratsamt das zudem niemals genehmigen.