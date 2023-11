Die Gemeinde Kißlegg will eine Beratungsstelle für Senioren einrichten. Wer diese Aufgabe übernimmt, ist noch offen. Die 50-Prozent-Stelle wird erst noch ausgeschrieben. Bezahlt wird das Beratungsangebot mit von der Friedrich-Schiedel-Stiftung. Dafür unterschrieben Gemeinde und Stiftung jüngst den Vertrag. Welche Aufgaben die Seniorenberatung übernimmt, wo sie zu finden sein wird und wann es losgehen soll.

Zunächst in Räumen der Gemeindeverwaltung

Die Anlaufstelle für ältere Menschen und deren pflegende Angehörige soll später im ehemaligen Gasthaus Löwen im Ortskern von Kißlegg angesiedelt werden. Die Gemeinde will den denkmalgeschützten Löwen bekanntlich sanieren. Erste Schritte werden noch in diesem Jahr erwartet, richtig losgehen wird es aber wohl erst im kommenden Jahr, wie Bürgermeister Dieter Krattenmacher im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ jüngst sagte. Die Seniorenberatungsstelle wird daher zunächst in Räumen der Gemeindeverwaltung untergebracht.

Zwei grundsätzliche Ziele liegen der Idee laut Pressemitteilung der Gemeinde Kißlegg zugrunde: Es soll die Lebenssituation von Senioren verbessert und das ehrenamtliche Miteinander strukturell gestärkt werden. Die geplante Beratungs- und Anlaufstelle für ältere Menschen soll ein offenes und niederschwelliges Angebot werden. Es richtet sich auch an pflegende Angehörige.

Netzwerkarbeit wird im Zentrum stehen

Wesentliche Aufgabe wird laut Pressemitteilung aber auch die Netzwerkarbeit sein: „Akteure gilt es in zielführender Weise einzubeziehen, Kooperationen zu entwickeln und professionelle als auch ehrenamtliche Strukturen zu stärken, um Angebote der Begegnung und Teilhabe entstehen zu lassen.“

Gerade in besonderen Lebenslagen sei das Gefühl, nicht alleine gelassen zu werden, enorm wichtig. Älteren Menschen solle aber auch möglichst lange eine selbständige Lebensform in gewohnter Umgebung zu ermöglicht werden. Bedarf dafür sieht Bürgermeister Dieter Krattenmacher. Denn mit der demografischen Entwicklung werde laut Prognose des statistischen Landesamtes Baden Württemberg im Jahr 2050 ein Drittel der Bevölkerung über 60 Jahre alt sein und etwa zehn Prozent 80 Jahre und älter.

Aktion gibt es andernorts bereits seit 2009

Die Seniorenberatungsstelle in Kißlegg ist Teil der Aktion „Herz und Gemüt ‐ mehr Lebensqualität für ältere Menschen“ der Friedrich-Schiedel-Stiftung. Sie dürfte in der Region nicht ganz unbekannt sein. In Kooperation mit dem Landkreis Ravensburg fördert die Stiftung bereits seit 2009 „Herz und Gemüt“-Aktionen in Wangen, Isny, Leutkirch und Bad Wurzach.

Auf ihrer Homepage nennt die Stiftung die soziale Begleitung von älteren Menschen als Aktionsinhalt ‐ anhand eines auf dem Prinzip der nachbarschaftlichen Hilfe basierenden Netzwerk von freiwilligen Betreuern, „die älteren Menschen zum Beispiel durch Gespräche, Vorlesen, Ausflüge oder Spiele- und Begegnungsnachmittage wie auch durch gemeinsame Besuche von Kulturveranstaltungen und Gottesdiensten“ heißt es auf der Homepage. Auch Besuchs- und Fahrdienste, Hilfe bei Einkäufen und schriftlichen Erledigungen und Begleitung bei Behördengängen gehören andernorts demnach zur Aktion.

Friedrich Schiedel selbst (1913‐2001) war ein erfolgreicher, international tätiger Unternehmer, der in Bad Wurzach-Hauerz geboren wurde und aus sozialer Verantwortung heraus sein Umfeld und die Gesellschaft an seinem wirtschaftlichen Erfolg teilhaben lassen wollte.

Gespräche mit sozialen Akteuren vor Ort laufen

„Herz und Gemüt“ arbeitet laut Pressemitteilung eng mit den jeweiligen Stadtverwaltungen, den Kirchengemeinden und Seelsorgeeinheiten sowie mit den Stadtseniorenräten der bisherigen Aktionsgemeinden zusammen. In Kißlegg würden derzeit „Gespräche mit dem örtlichen Sozialverein Bürger für Bürger laufen, damit gerade auch diese wertvollen ehrenamtlichen Strukturen mit der geplanten Stelle unterstützt werden können“.

Stiftung und Gemeinde tragen die Kosten gemeinsam, wobei die Stiftung einen fixen Teil finanziert, und die Gemeinde die Mehrkosten in ähnlicher Höhe übernimmt, wie eine Gemeindemitarbeiterin auf Nachfrage erklärt. Starten soll die Seniorenberatungsstelle im kommenden Frühjahr 2024. Sie ist zunächst für fünf Jahre befristet.