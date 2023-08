Die Gemeinde Kißlegg setzt bei der hausärztlichen Versorgung auf ein etwas außergewöhnliches Modell. Weil sich im Zuge eines Generationenwechsels kein Nachfolger für die Praxisgemeinschaft in der Emmelhofer Straße finden ließ, nahm die Gemeinde selbst Geld für eine moderne Praxis in die Hand. Seit Kurzem gibt es in der Allgäugemeinde nun eine Lösung: Boris Del Bagno, Hausarzt aus Wolfegg, hat die Kißlegger Praxis von den bisherigen Praxiseigentümern und Ärzten Winfried Angele, Franz Steuer und Ulrich Kehrer übernommen. Wie es dazu kam und wer dort künftig behandelt.

Nach intensiven Gesprächen und einer engen Zusammenarbeit zwischen den bisherigen Praxiseigentümern, Dr. Del Bagno und der Gemeinde ist es gelungen, eine Lösung zu finden, teilt die Gemeinde Kißlegg in einer Pressemitteilung zur Zukunft der Hausarztpraxis in der Emmelhofer Straße 7 mit.

Übergeben haben die bisherigen Ärzte die Praxis am 1. Juli. Sie wird fortan als Zweigpraxis von Del Bagnos Wolfegger Praxis geführt.

Bisherige Ärzte bleiben mit weniger Stunden an Bord

Allerdings bleiben Angele, Steuer und Kehrer der Praxis ein Stück weit erhalten. Laut Pressemitteilung werden sie weiterhin in reduziertem Stundenumfang „ihre enorme hausärztliche Erfahrung in die Praxis einbringen“. Neu im Praxisteam ist ab sofort die Ärztin in Weiterbildung Hanna Veeser. Ab Oktober wird, so teilt die Gemeinde nun mit, auch Gundula Stokklauser ihre Tätigkeit in der Praxis aufnehmen. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass weitere Ärztinnen hinzukommen. Der neue Praxiseigentümer, Boris Del Bagnos, will seine ärztliche Tätigkeit indes weiterhin überwiegend an seinem bisherigen Standort in Wolfegg erbringen und sich in Kißlegg auf die Bereitstellung einer zeitgemäßen Infrastruktur konzentrieren.

Räume passten nicht zu modernen Arbeitsstrukturen

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dr. Boris Del Bagno nun einen kompetenten und engagierten Arzt gefunden haben, der diese für die hiesige hausärztliche Versorgung enorm wichtige Praxisgemeinschaft übernimmt und fortführt“, sagt Bürgermeister Dieter Krattenmacher. Seit rund fünf Jahren sei man auf der Suche gewesen, wie es mit der hausärztlichen Versorgung in Kißlegg weitergehen würde. Probleme bereiteten dabei fehlende Mediziner und eine Praxis, die nicht gut zu den Arbeitsmodellen der nächsten Generation an Ärzten und Ärztinnen passte, wie Krattenmacher mit Blick auf Teilzeitarbeit und Angestelltenverhältnisse beschreibt. Bis sich das mit Del Bagno ein neuer Ansatz auftat.

Für die nun gefundene Lösung ist die Gemeinde auch finanziell eingestiegen. Sie übernahm die nötige Renovierung der Praxis. Über ein paar Wochen hinweg im Juni und Juli wurden die Räume technisch und für eine moderne Praxisführung umgestaltet. Rund 300.000 Euro investierte die Gemeinde dort. Und sie ist nun Zwischenmieterin der Räumlichkeiten zu sehr günstigen Konditionen, wie Krattenmacher erläutert. Die Miete, die die Praxis zahle, sei etwas höher, sodass die Investition über die kommenden Jahre in die Gemeindekasse zurückfließen würden. „Klar ist das noch eine Aufgabe, die nicht im Handbuch der Gemeinde drin steht“, kommentiert Krattenmacher den außergewöhnlichen Schritt auf Nachfrage, „aber wir sahen keine Möglichkeit, den Generationenwechsel anders hinzubekommen.“ Er verspricht sich von dem neuen Modell nun eine sichere und zeitgemäße hausärztliche Betreuung.

Digitale Angebote sollen im Praxisalltag helfen

Im Alltag soll es dazu zwischen der Praxis in Wolfegg und der Zweigstelle in Kißlegg einen engen Austausch geben, um so auch Kapazitäten zu bündeln und noch effektiver einzusetzen, wie es in der Pressemitteilung heißt. Dabei sollen neue digitale Angebote wie Online–Termine, eine Praxis–App oder Online–Fragebögen das Praxisangebot erweitern, wobei die bisherigen Kommunikationswege erhalten werden.

„Wir wollen eine patientenorientierte und moderne medizinische Versorgung anbieten, die den Bedürfnissen der Menschen in Kißlegg gerecht wird. Mit den zusätzlichen Ärztinnen werden wir unsere Kapazitäten erweitern und eine umfassende Betreuung gewährleisten können. Ziel ist es, weiteren jungen Kolleginnen ein hausärztliches Zuhause zu bieten, in dem sie ihre ärztliche Arbeit ohne die zusätzliche Belastung durch Bürokratie, Personalführung und wirtschaftliches Risiko zum Wohle der Patientinnen und Patienten einbringen können“, wird Boris Del Bagno in der Pressemitteilung zu den Plänen der Praxis zitiert.

„Die Praxis“ in der Emmelhofer Straße 7 hat laut deren Homepage https://diepraxis–wolfegg.de/ folgende Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags jeweils von 8 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr.