Nach dem Brand in der Grastrocknung in Kißlegg laufen an der Anlage bereits die Reparaturen. Der Schaden ist nach Angaben der Genossenschaft geringer, als zunächst geschätzt.

In Nacht auf Samstag war Gras in einer Trocknungstrommel in Flammen aufgegangen. Weil einer der Ventilatoren kaputt gegangen sei, habe sich das Gras in der heißen Trommel — getrocknet wird mit 300 Grad — nicht mehr weiterbewegt und entzündet, erklärt Willi Wacker, Geschäftsführer und Vorstand der Trockungsgenossenschaft. Die Mitarbeiter hätten den Brand bemerkt, als die Löschanlage ansprang. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Genossenschaft gibt Schaden mit 30.000 Euro an

Die zunächst von der Polizei geschätzte Schadenssumme von 100.000 Euro korrigiert Wacker nun nach unten und spricht von rund 30.000 Euro. Die Versicherung habe nach dem Kostenvoranschlag der Fachfirma bereits grünes Licht gegeben und die Reparaturen würden bereits laufen. Ziel sei es, bis Ende der Woche wieder betriebsbereit zu sein.

Der wirtschaftliche Schaden „hält sich in Grenzen“, sagt Wacker. Auch deshalb, weil für die kommenden Tage Regen gemeldet ist. An vorhergesagt nassen Tagen trockne die Anlage mittlerweile nicht mehr. „Wir schauen, dass wir mit den Ressourcen sparsam umgehen“, sagt Wacker zu der Gassparmaßnahme.