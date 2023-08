Nach Baumsturz: Zukunft des Kißlegger DRK–Heims noch ungewiss

Gerade einmal drei Wochen ist es her, dass ein durch den schweren Sturm umgefallener Baum das Kißlegger DRK–Heim beschädigte. Den Schaden des gemeindeeigenen Gebäudes bezifferte Bürgermeister Dieter Krattenmacher, der bei der Hauptversammlung des Ortsvereins zum Vorsitzenden gewählt wurde, nach ersten, vorsichtigen Schätzungen auf 100.000 Euro. Wie es dort weitergehen wird, steht derzeit noch nicht fest und soll in Kürze im Vorstand, im September auch im Gemeinderat, besprochen werden.

Küche ausgebaut, Strom abgeschaltet

„Wir haben das aus den 50er–Jahren gebaute Gebäude gesichert, damit keine Feuchtigkeit eindringt“, sagte Krattenmacher im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Auch die Küche wurde sicherheitshalber ausgebaut, der Strom abgeschaltet. „Der Fahrzeugbereich ist in Ordnung und das Büro des Hausmeisters werden wir wieder in Gang setzen“, so der Bürgermeister.

Noch kenne man den Sanierungsaufwand nicht detailliert, müssten die Schäden untersucht werden: „Erst dann lässt sich sagen, ob es Sinn macht, vereinzelt zu renovieren oder ob man umfassender an das Gebäude ran muss.“ In Einklang brachte Krattenmacher diese Aussage mit den künftigen und sich ändernden Aufgaben des DRK: „Wir werden uns ein bisschen Zeit nehmen, uns auch mit den Anforderungen beschäftigen.“ Einen Plan in der Tasche habe er (noch) nicht, sagte Krattenmacher:

Nach der Kerbe, die der Baum hinterlassen hat, müssen wir uns grundsätzliche Gedanken machen und schauen, wo die Reise hingeht. Dieter Krattenmacher

In jedem Fall sagte DRK–Kreisverbands–Geschäftsführer Jörg Kuon Unterstützung zu: „Ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Lösung finden und helfen können.“ Kuon blickte auf das Jahr im Kreisverband zurück, auf den Umzug von Isny nach Wangen, die Flüchtlingsbetreuung und den Fachkräftemangel: „Dies ist ein ernstes Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Gerne würden wir den Kindertagesstättenbereich ausbauen, vor allem dort, wo wir noch nicht sind, um die Ortsverbände stärken zu können.“

Vier Blutspendetermine mit 679 Konserven hat der Ortsverein Kißlegg laut Bereitschaftsleiter Matthias Peter 2022 geleistet, dazu 85 Stunden Sanitätsdienst, 35 Einsätze als Unterstützung des Rettungsdienstes und drei Einsätze im Impfzentrum Wangen. Auch die Sozialarbeit hat 2022 ihre Arbeit laut Leiterin Helga Jautz wieder aufgenommen. Sie dankte auch der Feuerwehr Kißlegg, die vorübergehend einen Raum für die Gymnastikstunden zur Verfügung stellt. Schatzmeisterin Klara Höflinger–Krön berichtete von mehr als 4000 Euro Gewinn — Geld, das im laufenden Jahr laut Haushaltsplan gebraucht wird. Auch weil im beschädigten DRK–Heim Mieteinnahmen durch die Jugendmusikschule fehlen werden.

Eine „historische Wahl“

Zu einer „historischen Wahl“ rief im Anschluss DRK–Kreisverband–Vizepräsident Klaus Schliz auf. Dieter Krattenmacher hatte sich entschlossen, für den Vorsitz zu kandidieren, was er bei seinem Amtsantritt aus Neutralitätsgründen noch ausschloss. Bis 2011 hatte Krattenmachers Bürgermeister–Vorgänger Friedemann Weindel das Amt inne, anschließend übernahm Barbara Gohm. „Vielleicht ist es Zufall, dass der Baum ins DRK–Heim krachte, vielleicht auch Vorhersehung. Und vielleicht ist es auch gut, dass ich als Bürgermeister nun das DRK mitbegleiten darf“, sagte Krattenmacher. Er wurde, wie der gesamte Vorstand, für die kommenden vier Jahre einstimmig gewählt.

Die Position der stellvertretenden Vorsitzenden übernimmt Barbara Gohm, Schatzmeisterin bleibt Klara Höflinger–Krön, Bereitschaftsarzt Franz Steuer. Zur Schriftführerin wurde Martina Weiß gewählt. Kraft Amtes gehören Bereitschaftsleiter Matthias Peter (Stellvertreter: Tobias Fischer) und Sozialleiterin Evelyn Steichele dem Vorstand an. Kassenprüfer sind auch künftig Marti Heber und Markus Hengeler. Das Amt der Delegierten für die Kreisversammlung haben Klara Höflinger–Krön, Harald Moller, Matthias Peter und Peter Korth inne. Ersatzdelegierte sind Tobias Fischer, Andreas Gobs, Stefan Stehle und Denise Moller.

Eine Krawatte für Krattenmacher

Barbara Gohm stattete den neuen Vorsitzenden Dieter Krattenmacher mit einer DRK–Krawatte aus. Anschließend ehrte sie Klara Höflinger–Krön für 45 Jahre Mitgliedschaft. 25 Jahre mit dabei sind Frank Weber und Renate Grieser, 30 Jahre Inge Schöb. Zum Ehrenmitglied wurde Harald Moller ernannt. Das Rote Kreuz habe eine großartige Position bei der Sozialarbeit, lobte Krattenmacher. In ihr und dem zentralen Standort am Schlosspark sieht Krattenmacher Potenzial — beispielsweise bei Veranstaltungen im Freien: „Das DRK genießt ein Grundvertrauen. Und viele suchen eine Heimat, wo man sein kann, wie man ist. Das ist eine ganz zentrale Aufgabe, die wir machen müssen.“

So etwas wie Einsamkeit dürfe es in Kißlegg nicht geben. Zu klären sei gegebenenfalls aber auch die Frage, ob das DRK–Heim auch baulich verändert werden dürfte und könnte, um gemeinschaftsstiftend zu wirken. Für Krattenmacher ergeben sich aus der Sozialarbeit auch neue Chancen, um in der Öffentlichkeit wieder stärker wahrgenommen zu werden und im besten Fall auch neue aktive Mitglieder zu gewinnen. Dem Kreisverband sicherte er zu: „Wir wollen ein fester und zuverlässiger Teil des Kreisverbands sein und bleiben.“ Das DRK Kißlegg stehe für Kontinuität — und für Weiterentwicklung.