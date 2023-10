Motorradfahrer stürzen auf verschmutzter Fahrbahn

Zwei 34 und 37 Jahre alte Motorradfahrer sind am Sonntag kurz vor 10 Uhr bei Berghof von der Fahrbahn abgekommen und teils schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Die beiden Biker waren in Richtung Kißlegg unterwegs, als beide in einer Linkskurve aufgrund von matschigen Äpfeln auf der Fahrbahn ins Schleudern gerieten. Beide kamen von der Fahrbahn ab und prallten gegen einen Baum. Hierbei wurde der 34-Jährige schwer, der 37-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide Männer in umliegende Krankenhäuser.

Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 10.000 Euro beziffert, wobei an der Honda des 34-Jährigen wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Die Freiwillige Feuerwehr reinigte die Fahrbahn im Anschluss. Die Ermittlungen der Polizei zu einem etwaigen Verantwortlichen der Verschmutzung dauern derzeit an.