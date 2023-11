Mit dem Kißlegger Fasnetsmotto für die kommende närrische Zeit stimmt was nicht. „Zwölf Millionen Johr eiser Flecka... von d'r Stoizeit bis heit“, lautet es. Wörtlich so herausgegeben von der Narrenzunft Kißlegg ‐ die sich dabei wohl ein klitzekleines bisschen verrechnete: Um 10,8 Millionen Jahre um genau zu sein. Und das kam so ‐ oder auch nicht.

Zwölf Millionen Jahre, davon spricht die Kißlegger Narrenzunft bei ihrem Fasnetsmotto. Aber stimmt das? (Foto: Narrenzunft Kißlegg )

Für das Motto hat die Zunft an das im kommenden Jahr anstehende 1200-jährige Gemeindejubiläum einfach „ein paar Nullen dran“ gehängt und beim Narrenbäumlesetzen am 11.11. das großformatige Mottobanner dazu vorgestellt. Darauf evolviert in fünf Schattenrissfiguren der Affe über den Steinzeitmenschen in den aufrechten Gang und zum tanzenden Hudelmale. Verkehrt daran ist genau genommen vor allem der Affe ‐ aber sei’s drum, dass der nicht Vorfahr sondern Verwandtschaft ist, gehört in die Lehrbücher, nicht in die Fasnet.

Der vermeintliche Rechenfehler verbirgt sich auf dem Banner

Aufgedruckt auf dem Banner zu lesen, ist zudem allerdings das Motto, diesmal mit Ziffern: „1200000 Johr eiser Flecka... von d'r Stoizeit bis heit“. Den Zahlenfreunden dürfte es alsbald ins Auge springen, allen anderen sei zur Erhellung kurz gesagt: Die „paar Nullen“, die die Zunft an die 1200 anhängte, sind genau drei. Und für zwölf Millionen fehlen damit genau eine Null ‐ oder 10,8 Millionen Jahre. Denn nach althergebrachter Lesart lautet das Motto der Zunft so nämlich: 1,2 Millionen Jahre eiser Flecka... von d'r Stoizeit bis heit.

Ein Schelm, der jetzt nachfragen möchte, wen die Zunft denn da zum Nachsitzen zurück in die Schule schicken muss. Wobei die Fächerwahl dann auch noch zu besprechen wäre. Mathematik ‐ oder doch besser nochmal Biologie oder Erdkunde?

Bleibt die Frage, wo denn nun die fehlende Kißlegger Null geblieben ist? Und was sollen wir Ihnen sagen, unsere knallharten Recherchen in den Tiefen unserer Fantasie brachten Erstaunliches zu Tage.

Wo ist die fehlende Null geblieben?

Theorie 1 geht davon aus, dass es gar kein Fehler ist und die Kißlegger sehr wohl alle ihre Nullen beisammen haben. Neuere Forschungsergebnisse legen nahe, dass es sich dabei möglicherweise um eine spezielle Kißlegger Rechenart handelt, die ausschließlich von Narren beherrscht und von Generation an Generation weitergegeben wird. Frau Doktor Doktor Mausezahn forscht seit langem auf dem Gebiet, und vermutet, dass der Narrensamen, allen voran die Kleihudler, das Rechnen mit den Putzbröckelchen historischer Kißlegger Gebäude übt ‐ wie Spuren an Adler und Löwen bereits belegen würden.

Diebstahl ist eher ausgeschlossen

Die Theorie ist allerdings nicht unumstritten. Herr Doktor Doktor Elefantenhaar vom Institut für angewandte Nullen etwa findet, man solle den Putz an den Wänden lassen ‐ und geht vom Naheliegenden aus: „Die Null fehlt, weil irgendwer sie entwendete.“ Gut unterrichtete Quellen berichten allerdings, das keinerlei Diebstahlsanzeige bei der Polizei eingegangen ist.

Und dann gibt es da noch die Kißlegger-Steinzeit-Theorie, die aber wohl eher in den Bereich der Mythen gehört, weil sie die Wiege der Menschheit von Afrika ins Allgäu verlegt. Deren Anhänger gehen davon aus, dass es erste Spuren von Kißleggern dort bereits tatsächlich vor zwölf Millionen Jahren gab. Damit wären sie allerdings sehr früh dran gewesen ‐ vielleicht sogar eine ganze Null zu früh.

Was die Zunft selbst dazu sagt

Man hätte jetzt natürlich auch einfach bei der Narrenzunft selbst nachfragen können, weshalb da eine Null fehlt. Dann hätte einem deren Zunftmeister gesagt:

„Das ist Absicht ‐ und soll närrisch inspirieren.“ behauptet Zunftmeister Hajö Schuwerk

Und dass die Nullen ohne Anspruch auf Vollständigkeit nur symbolisch für viele stehen und daher auf dem Plakat auch immer kleiner werden. Aber das wäre für diesen Artikel und die Kißlegger Null dann ja irgendwie eine Null-Nummer gewesen.