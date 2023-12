Gewalt

Mehrere Verletzte bei Angriff mit Messer

Kißlegg / Lesedauer: 1 min

Jugendlicher mit Messer (Symbolbild) (Foto: imago )

In einem Wohnheim in Kißlegg sind am Montag kurz nach Mitternacht drei Personen bei einer Messerattacke leicht verletzt worden. Dies berichtet die Polizei.

Veröffentlicht: 18.12.2023, 15:59 Von: sz