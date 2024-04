Mehr Geld für Ehrenamtliche

„Ehrenamt ist unendlich wertvoll - es bedeutet aber auch viel Zeitaufwand, den wir durch diese Anhebung wertschätzen wollen.“ Mit diesen Worten begründete Bürgermeister Dieter Krattenmacher in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Vorschlag, die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten anzuheben. Viele ehrenamtlich Tätige verzichteten auf Geld, da sie statt ihres Ehrenamtes auch andere, durchaus lukrativere Tätigkeiten ausüben könnten. Die Entschädigung sei übrigens weit weg vom Mindestlohn.

Die Verwaltung schlug vor, erstmals seit 2017 die Entschädigungen für Gemeinde- und Ortschafträte, aber auch Wahlhelfer zum 1. Juli 2024 anzuheben. Sie soll bei einer zeitlichen Inanspruchnahme von bis zu drei Stunden auf 40 Euro (bisher 22), zwischen drei und sechs Stunden auf 50 Euro (bisher 40) und bei mehr als sechs Stunden auf 65 Euro (bisher 50) erhöht werden. Darüber hinaus wird die allgemeine, monatliche Aufwandsentschädigung für Gemeinderäte auf 65 Euro (bisher 50) und für die Fraktionsvorsitzenden auf 100 Euro (bisher 80) erhöht. Damit sind dann auch die vorbereitenden Fraktionssitzungen vor Gemeinderats- und Ausschusssitzungen abgegolten. Das pauschale Sitzungsgeld für Gemeinderatssitzungen und beschließende Ausschüsse wird auf 65 Euro (bisher 50) angehoben und analog für Sitzungen des Ortschaftsrats auf 40 Euro (bisher 30).

Angepasst werden auch die pauschalen Aufwandsentschädigungen für die Ortsvorsteher in Waltershofen und Immenried. Sie erhalten künftig 55 Prozent (bisher 65) der Aufwandsentschädigung eines ehrenamtlichen Bürgermeisters entsprechend der jeweiligen Gemeindegröße. Auch hier sind Reisekosten, Tagegelder für Sitzungen der Ortschafträte und innerhalb des Landkreises abgegolten.

Der Gemeinderat begrüßte diesen Vorschlag, der dann für den nächsten Gemeinderat gelten wird. Christoph Dürr (CDU): „Wir hätten diese Erhöhung nicht für uns selbst vorgeschlagen - aber wenn die Verwaltung unsere Arbeit so wertschätzen will, dann bedanken wir uns bescheiden.“ Auch Josef Kunz (SPD) begrüßte den Vorschlag und merkte launig an: „Vielleicht ist das manchmal auch ein wenig Schmerzensgeld.“