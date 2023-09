Luftqualität in Kißlegg wird überprüft

Die Gemeinde Kißlegg ist als Luftkurort prädikatisiert. Für den Erhalt des bestehenden Prädikats muss sich der Ort einer Prüfung unterziehen, bei der die lufthygienischen Verhältnisse gemessen und bewertet werden. Die Überprüfung richtet sich nach den Vorgaben des Kurortegesetz von Baden–Württemberg sowie den Bestimmungen des Deutschen Heilbäder– und Tourismusverbandes. Diese sollen gewährleisten, dass Gäste in Kurorten bioklimatische und lufthygienische Bedingungen vorfinden, die der Erholung und Gesundheit förderlich sind.

Zur Feststellung der Luftqualität sind alle 10 Jahre Messungen durchzuführen, bei denen die Grob– und Feinstaub– sowie die Stickstoffdioxidkonzentration der Luft bestimmt werden. Diese obligatorische Messung wird ab September 2023 vom Deutschen Wetterdienst durchgeführt. Hierfür wird ein Jahr lang an zwei Messstandorten die Luftqualität gemessen. Dazu ist ein Standort mit geringer Belastung und ein Standort mit voraussichtlich erhöhter Belastung ausgewählt. Am Erlebnispfad Burgermoos nahe dem Freizeitgelände werden Pollen, Grobstaub und Stickstoffdioxid gemessen, in der Schlossstraße werden dieselben Größen, sowie zusätzlich die Feinstaubkonzentration ermittelt.

Vollständige Ergebnisse werden nach Ende der einjährigen Messkampagne voraussichtlich Ende 2024 vorliegen.