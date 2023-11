Bei der Modernisierung des Löwen in Kißlegg zum künftigen Bürgerhaus setzt die Gemeinde auf Nachhaltigkeit. Das dürfte eine Herausforderung werden, denn das ehemalige Gasthaus steht unter Denkmalschutz ‐ und der verträgt sich allgemeinhin nur bedingt mit energetischer Sanierung. Doch der Ansatz könnte sich lohnen.

„Mein Gedanke war, dass die Gemeinde Kißlegg den Löwen nach dem Leitfaden Nachhaltiges Bauen zertifizieren lassen könnte“, teilte Architekt Wolff Stottele vom Büro EUS den Gemeinderäten in deren jüngster Sitzung vor. Der Leitfaden Nachhaltiges Bauen (LNB) des Landkreises Ravensburg findet im Neubau bereits Anwendung, für denkmalgeschützte Gebäude würde die Gemeinde Kißlegg laut Stottele Neuland betreten.

Bauantrag beim Landratsamt stellen

Das ehemalige Gasthaus ist seit ein paar Jahren im Besitz der Gemeinde, die es nun sanieren und künftig als Bürgerhaus nutzen möchte ‐ mit Schwerpunkt auf Senioren. Um das Nutzungskonzept ging es in der Sitzung allerdings nur insofern, dass der Rat sich offen für die Einrichtung eines Löwen-Beirats mit Vertretern der Ratsfraktionen, der Verwaltung und fachkundigen Bürgern zeigte. Für die bauliche Seite sind die Pläne indes soweit ausgearbeitet, dass ein Bauantrag beim Landratsamt gestellt werden kann.

Demnach wird im Erdgeschoss möglichst wenig verändert. Allerdings wird die alte Lüftungsanlage aus dem Gastraum entfernt und die Küche erneuert. Im EG werden auch Büroräume eingebaut. Barrierefrei zugänglich wird der Löwen über den Innenhof sein. Ein Aufzug im Haus ist vorgesehen. Im Obergeschoss sollen neun Zimmer und eine gemeinsame Teeküche entstehen. Für das obere Drittel des Gebäudes unter dem Dach ist keine Nutzung vorgesehen. Es wird nicht ausgebaut, aber saniert.

Was der Architekt für besonders nachhaltig hält

„Ein Gebäude über Jahrhunderte zu erhalten und zu pflegen ‐ das ist an sich schon nachhaltig“, argumentierte Architekt Stottele ‐ wohl wissend, dass energetisches Sanieren meist den Anblick eines Gebäudes „schon sehr ändert“. Eine komplette energetische Sanierung des Löwen ist neben dem Aufwand also schon deshalb nicht möglich. Trotzdem ist Stottele zuversichtlich, Denkmalschutz und Nachhaltigkeit beim Löwen zertifizierungsreif in Einklang bringen zu können. An nachhaltigen Aspekten nannte er etwa eine Wärmepumpe, Materialien wie Linoleum, das Dämmen des Obergeschosses und den Erhalt des Dachs. Auch für überdachte Fahrradabstellplätze würde es Punkte nach dem LNB geben. Im Keller wäre eventuell auch eine Holzpelletanlage möglich. Die Fenster werden insgesamt erneuert.

Ob und welche Mehrkosten eine Sanierung nach den LNB-Kriterien mit sich bringen könnte, dazu äußerte sich Stottele nicht konkret. Allerdings stellte er in Aussicht, dass die Deutsche Stiftung Denkmalschutz als Förderer mit ins Boot kommen könnte. Die Stiftung habe sich sehr interessiert an dem Projekt gezeigt.

Kostenschätzung liegt bei 3,7 Millionen Euro

Bislang stehen für die Löwen-Sanierung Kosten von rund 3,7 Millionen Euro im Raum. Ob diese mittlerweile zu halten sind, könne er nicht garantieren so Stottele. Aber: „Wir haben die Kosten relativ genau durchgerechnet.“ Und man sei dabei an die obere Grenze dessen gegangen, was sich berechnen lasse, auch um die Basis für Zuschüsse nicht ungünstig niedrig zu halten. Bereits aufgenommen wurde der Löwen in ein Programm der Städtebauförderung: Über den Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ (SIQ) steht eine Förderung von gut zwei Millionen Euro in Aussicht.

Der Gemeinderat hat die Pläne gebilligt und außerdem die Fachplaner für die Statik (rund 63.000 Euro), Heizung-Lüftung-Sanitär (knapp 96.000 Euro) und die Elektrik (43.500 Euro) ausgewählt.