Der Löhleweg in Kißlegg könnte noch in diesem Jahr zur Baustelle werden. Die Gemeinde will die Straße auf 350 Metern Länge im Bereich Jägerstraße bis Einmündung Silcherweg sanieren und auch die Wasserleitung tauschen. Dass der Löhleweg künftig für Radfahrer eine noch wichtigere Rollen spielen soll, ist dabei laut Gemeindeverwaltung mitgedacht. Das ist geplant.

Seit 2020 ist die Sanierung des Löhlewegs eigentlich jedes Jahr geplant, verschob sich aber immer wieder. Nun soll es tatsächlich voran gehen. Der Gemeinderat hat jüngst die Entwurfsplanung gebilligt, nun wird eine Baufirma gesucht. Nötig scheint es durchaus: Kaputter Asphalt, vermehrt Wasserrohrbrüche und eine Straßenbeleuchtung, die es nicht wirklich hell macht, gehören zu den Ansatzpunkten.

Neue Trinkwasserleitungen und niedriger Gehweg

Geplant ist nun, den Löhlebereich in dem Bereich auf 4,50 Metern Fahrbahnbreite und mit einem 1,50 Meter breiten Gehweg auszubauen. Der Gehweg wird auf drei Zentimeter Höhe abgesenkt. Die Straßenbeleuchtung wird samt Verkabelung erneuert und auf LED umgerüstet. Die Trinkwasserleitung wird samt fünfer Hydrantenschächte erneuert. Dabei werden auch die betroffenen Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich werden ausgewechselt. Auch alte Hausanschlüsse auf Privatgrund sähe die Gemeinde offenbar gerne erneuert. Die Kosten trägt dort allerdings der jeweilige Eigentümer.

Lehrrohre für Breitbandausbau werden mit verlegt

Nicht angehen will die Gemeinde die Kanalisation, der Kanal sei ausreichen groß und ohne Schäden. Lehrrohre für den Breitbandausbau werden bis an die Grundstücksgrenzen mit verlegt.

Das Vorhaben wird die Gemeinde eine Stange Geld kosten. Nach neuer Kostenschätzung etwa 300.000 Euro im Straßenbau. Für den Wasserleitungsbau sind 231.000 Euro veranschlagt und im Wirtschaftsplan des kommunalen Eigenbetriebs Wasserversorgung hinterlegt.

1,5-Millionen-Investition in Wasserversorgungsnetze

Der Leitungsbau im Löhleweg ist nicht das einzige große Investition in Kißleggs Wasserversorgung. Im jüngst beschlossenen Wirtschaftsplan 2024/25 des Eigenbetriebs sind auch 1,5 Millionen Euro für die Verbindung der beiden Wasserversorgungsnetze in der Gemeinde über eine Verbundleitung im Bereich Rempertshofen vorgesehen. Ziel ist es, die Wasserversorgung in Zeiten des Klimawandels besser abzusichern. Die Gemeindeverwaltung erhofft sich als Nebeneffekt auch eine Verbesserung der Löschwassersituation in Rempertshofen.