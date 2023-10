LKW kollidiert mit Leitplanke

Aufgrund eines Hustenanfalls kam am Mittwochabend ein LKW-Fahrer auf der A 96 nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Das teilt die Polizei mit.

Zwischen Wangen und Kißlegg wurde die Schutzplanke über etwa 180 Meter derart beschädigt, dass Warnbaken aufgestellt und die Höchstgeschwindigkeit vorübergehend auf 60 Kilometer pro Stunde reduziert werden musste. Der verkeilte LKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aufgrund stark verunreinigter Fahrbahn wurde diese für mehrere Stunden zur Reinigung gesperrt. Am Sattelschlepper entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro, an der Mittelleitplanke in Höhe von etwa 40.000 Euro.