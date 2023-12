Die Allee in der Le Pouliguen-Straße in Kißlegg wird gefällt. Wie bei der jüngsten Gemeinderatssitzung zu erfahren war, gibt es Probleme mit der Verkehrssicherheit. Die Allee ist ein geschütztes Naturdenkmal.

Noch in diesem Winter sollen vier alte Bäume fallen

Man sei, so Bürgermeister Dieter Krattenmacher, mit dem Landratsamt Ravensburg als zuständiger Behörde übereingekommen, dass die Allee so nicht belassen werden könne. Der Zustand insbesondere der vier großen alten Bäume nahe dem dortigen Freizeitgeländes ist offenbar so schlecht, dass von ihnen eine Gefahr ausgeht. Sie werden laut Verwaltung noch in diesem Winter gefällt.

Im nächsten Jahr wird die gesamte Allee dann gefällt, so Krattenmacher.

Die Problematik in der Allee, die als Naturdenkmal eingestuft ist, ist nicht ganz neu. Bereits vor einigen Jahren wurde etwa ein Baum bis auf einen Rest Stamm abgesägt. Den Baum ganz zu entnehmen und einen neuen zu pflanzen war aus Naturschutzgründen nicht erlaubt: Dort wohnte der Moschusbock, ein geschützter Käfer.

Noch gibt es offene Fragen zu klären

Die Gemeinde plant, die Allee wieder neu zu bepflanzen. Das Thema muss sie indes auch mit privaten Eigentümern betroffener Grundstücke besprechen. Auch ein neuer Fußweg soll dort gebaut werden.