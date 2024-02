In der Le-Pouliguen-Allee beim Familienfreizeitgelände St. Anna in Kißlegg werden am Mittwoch, 28. Februar, vier große Eschen gefällt. Dafür wird die Straße zwischen 8 und voraussichtlich 17 Uhr gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Gefällt werden muss vor dem 1. März

Kurz vor knapp setzt die Gemeinde Kißlegg nun um, was bereits vor einiger Zeit angekündigt wurde: Noch vor dem 1. März fällt eine Fachfirma die Bäume. Danach nämlich darf aus Vogelschutzgründen für ein gutes halbes Jahr kein Baum mehr entnommen werden. Dass die prägenden Bäume der dort startenden Allee gefällt werden, ist von Behördenseite aus notwendig. Die Eschen sind krank und stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

So werden Autofahrer umgeleitet

Die Le-Pouliguen-Straße wird für die Arbeiten an diesem Tag zwischen der für Anwohner weitgehend zugänglich gehaltenen Straße Am Tennisplatz bis zum Bahnübergang nahe der L 330 gesperrt. Die Umleitung führt von Rötenbach kommend über die L 330, die L 265/Schloßstraße und die St.-Anna-Straße sowie umgekehrt. Man versuche, so teilt Kißleggs Biotopverbundsmanager Christoph Mozer mit, sich möglichst gut auf die Gegebenheiten vor Ort einzustellen, der Kindergarten vor Ort sei informiert, Fällbeginn sei erst nach der Bringzeit.